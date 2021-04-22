Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Пятница, 23 Апреля 2021    03:19:38
|
Главная » Новости » Житомир » Власть » 2021 » Апрель » 22 » 10:51:10

Ушел из жизни директор департамента финансов Житомирской ОГА Леонид Минич

Вчера, 10:52:10 1053 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Ушел из жизни директор департамента финансов Житомирской ОГА Леонид Минич

 На 62 году жизни скончался директор департамента финансов Житомирской облгосадминистрации Леонид Григорьевич Минич. Об этом 22 апреля сообщил председатель ОГА.

По его словам, Леонид Минич в течение последних нескольких месяцев боролся с последствиями COVID-19, который негативно повлиял на его здоровье.
 

"Организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Мы потеряли добропорядочного человека, профессионала с большим сердцем и открытой душой. Коллеги всегда будут вспоминать его как человека, жившего своим делом, готовым в любое время поддержать и прийти на помощь, будучи настоящим профессионалом в сфере финансов.

С невыразимой болью выражаем глубокие соболезнования родным и близким и разделяем всем сердцем ваши боль и горе. Светлая память о нем останется в сердцах тех, кто его знал!" – написал в соцсети Виталий Бунечко.


Леонид Минич работал на должности директора департамента финансов с 8 января 2019 года.
Тэги: Житомирская ОГА, некролог
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Горячие новости

Останні новини Житомира

Система Orphus