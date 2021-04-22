Ушел из жизни директор департамента финансов Житомирской ОГА Леонид Минич

"Организм не выдержал осложнений, вызванных коронавирусом и сопутствующими заболеваниями. Мы потеряли добропорядочного человека, профессионала с большим сердцем и открытой душой. Коллеги всегда будут вспоминать его как человека, жившего своим делом, готовым в любое время поддержать и прийти на помощь, будучи настоящим профессионалом в сфере финансов.



С невыразимой болью выражаем глубокие соболезнования родным и близким и разделяем всем сердцем ваши боль и горе. Светлая память о нем останется в сердцах тех, кто его знал!" – написал в соцсети Виталий Бунечко.