В Житомире появилась доставка продуктов из «ЕКО маркет»

Сервис доставки продуктов Zakaz.ua начал работу с еще одной сетью супермаркетов в Житомире. Отныне жители города могут заказывать доставку продуктов из «ЕКО маркет», что находится недалеко от Автовокзала по адресу улица Отаманов Соколовских, 1.
Ассортимент насчитывает более 8000 товаров, среди которых молочные продукты, мясо, рыба, овощи и фрукты, бакалея, а также товары для дома. Цены на сайте eko.zakaz.ua
и в мобильном приложении Zakaz.ua соответствуют ценам в магазине, а отдельный раздел с акционными предложениями позволяет экономить деньги. Сервис заботится о своих пользователях, поэтому процесс заказа максимально быстрый: вы выбираете товары, добавляете их в виртуальную корзину и указываете удобное время доставки. По желанию оплатить продукты можно онлайн, перейдя по специальной ссылке.
После оформления заказа, его собирает профессиональный сборщик, который будет отбирать только лучшее на полках супермаркета. Продукты упаковывают в специальные термоящики, которые обеспечивают их хранение, и доставляют к двери офиса или квартиры. До конца мая доставка из сети «ЕКО маркет» будет бесплатная при покупке товаров на сумму от 500 грн. Для новых клиентов сервиса действует специальное предложение – 2 бесплатные доставки от 299 грн в чеке.
«Команда Zakaz.ua продолжает расширять географию доставки для своих клиентов совместно с сетью «ЕКО маркет»: отныне заказывать онлайн продукты можно в Житомире. Это прекрасная возможность для горожан тратить меньше времени на еженедельную закупку и посвятить свое время близким и любимому хобби», – отмечает Андрей Курский, СЕО сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.
Zakaz.ua
Справка
– лидер на рынке доставки продуктов питания в Украине. Компания работает с 2010 года, предоставляя услуги заказа и доставки продуктов питания от крупнейших розничных продуктовых сетей Украины: METRO, Ашан, NOVUS, МегаМаркет, Таврия В, ВОСТОРГ, VARUS, ЕКО маркет, City Market. На сегодняшний момент работает в 15 городах Украины, а также в Молдове (Кишинев) и Узбекистане (Ташкент).
Zakaz.ua является надежным партнером для продуктовых сетей, обеспечивая своих клиентов удобным сервисом и высоким качеством обслуживания. Собственная IT-платформа позволяет принимать, обрабатывать и доставлять заказы максимально оперативно. Zakaz.ua выполняет доставку заказов курьерами, которые прошли обучение в собственном тренинговом центре.
Компания осуществляет доставку ежедневно в рамках двухчасовых слотов, а также доставляет заказы день в день для частных и корпоративных клиентов. При заказе через сервис Zakaz.ua цены на товары не отличаются от цен на полках магазинов-партнеров.