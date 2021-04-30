В Житомире появилась доставка продуктов из «ЕКО маркет»

«Команда Zakaz.ua продолжает расширять географию доставки для своих клиентов совместно с сетью «ЕКО маркет»: отныне заказывать онлайн продукты можно в Житомире. Это прекрасная возможность для горожан тратить меньше времени на еженедельную закупку и посвятить свое время близким и любимому хобби», – отмечает Андрей Курский, СЕО сервиса доставки продуктов Zakaz.ua.