Пресс-служба Кабмина ошиблась? Житомирскую область отправили сразу в «желтую» зону

Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны карантина, однако окончательно не было понятно, в какую новую зону переместили регион.
Одни источники информировали
, что Житомирщина находится в «желтой» зоне, другие, в частности пресс-служба Кабинета Министров Украины, сообщала об «оранжевой»
.
Точки над «і» расставили в Житомирский облгосадминистрации. Пресс-секретарь председателя ОГА в 13:00 сообщил
, что наша область все же находится в «желтой» карантинной зоне.
В распоряжении «Журналу Житомира
» имеется протокол с заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в котором указано, что на территории Житомирской области применяются ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236.
Поэтому в регионе будет значительное ослабление карантина, но некоторые ограничения все же останутся, в частности:
- массовые мероприятия разрешаются только при участии до 30 человек, с наполненностью 1 человек на 4 кв. м или заполненностью зала до 50%;
- запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;
- запрещена работа кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 07:00. Но разрешается адресная доставка и навынос;
- перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
- обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях.
Напомним, с 5 мая «Укрзалізниця» отменяет запрет на высадку и посадку
пассажиров в Житомирской области, а с 6 мая в школах Житомира возобновляется полноценное очное обучение
.