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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 5 » 13:36:01

Пресс-служба Кабмина ошиблась? Житомирскую область отправили сразу в «желтую» зону

Сегодня, 13:53:01 1467 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Пресс-служба Кабмина ошиблась? Житомирскую область отправили сразу в «желтую» зону

 Житомирская области 5 мая вышла из «красной» зоны карантина, однако окончательно не было понятно, в какую новую зону переместили регион.

Одни источники информировали, что Житомирщина находится в «желтой» зоне, другие, в частности пресс-служба Кабинета Министров Украины, сообщала об «оранжевой».

Точки над «і» расставили в Житомирский облгосадминистрации. Пресс-секретарь председателя ОГА в 13:00 сообщил, что наша область все же находится в «желтой» карантинной зоне.

В распоряжении «Журналу Житомира» имеется протокол с заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, в котором указано, что на территории Житомирской области применяются ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные пунктом 3 постановления Кабинета Министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236.





Поэтому в регионе будет значительное ослабление карантина, но некоторые ограничения все же останутся, в частности:
 
  • массовые мероприятия разрешаются только при участии до 30 человек, с наполненностью 1 человек на 4 кв. м или заполненностью зала до 50%;
  • запрещено посещать учреждения социальной защиты, в которых находятся люди пожилого возраста;
  • запрещена работа кафе, баров, ресторанов после 22:00 и до 07:00. Но разрешается адресная доставка и навынос;
  • перевозка пассажиров только в пределах сидячих мест;
  • обязательно носить маски или респираторы в общественных зданиях.

Напомним, с 5 мая «Укрзалізниця» отменяет запрет на высадку и посадку пассажиров в Житомирской области, а с 6 мая в школах Житомира возобновляется полноценное очное обучение.
Тэги: кабмин, Житомирская область, Карантин
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