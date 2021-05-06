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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 6 » 14:26:59

На улице Театральной отремонтируют тротуар и скверы: горсовет ищет подрядчика

Сегодня, 14:31:33 543 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На улице Театральной отремонтируют тротуар и скверы: горсовет ищет подрядчика

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт улицы Театральной на участке от улицы Большая Бердичевская - до улицы Киевская.

Ожидаемая стоимость закупки составляет - 5 млн 45 тыс. 220 грн, передает Житомир инфо.

В техническом задании указано, что подрядчик должен выполнить работы по разборке существующего каменного бордюра возле деревьев без возврата материала, разобрать существующее покрытие, снять растительный грунт, установить новый каменный борт вдоль проезжей части и вдоль зеленых зон, устроить покрытие из мелкоразмерных фигурных элементов, а также выполнить работы по освещению сквера на пересечении Киевской и Театральной, а также благоустройство сквера на пересечении улиц Большой Бердичевской и Театральной.

По условиям тендерной документации, работы по ремонту улицы должны быть выполнены до 1 октября 2021 года. Источник финансирования - местный бюджет.

Управление капитального строительства принимает предложения до 21 мая, аукцион запланирован на 24 мая.

Как сообщал «Журнал Житомира», в конце марта главный архитектор города презентовала проект обновленного сквера на перекрестке улиц Большая Бердичевская и Театральная.
Тэги: тендер, реконструкция, тротуары, благоустройство
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Комментариев: 2
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:56:37, Сегодня [Материал]

Шкода, гарні дерева були.
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 17:51:26, Сегодня [Материал]

А дальше центра города по мнению мэра существуют тротуары или нет? Или в городе только для автотранспорта нужно делать дороги, а люди такие ничтожные, что пусть ходят по ямам и получают вывихи и т.д.?
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