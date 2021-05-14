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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 14 » 09:33:56

В житомирском парке возле редкостных деревьев установили информационные таблички с QR-кодом. ФОТО

Сегодня, 09:33:56 93 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В житомирском парке возле редкостных деревьев установили информационные таблички с QR-кодом. ФОТО

 В житомирском парке имени Гагарина в рамках проекта «Цифровой гид «Дендрологические тайны парка семьи Шодуаров» рядом с редкостными деревьями установили антивандальные информационные таблички с QR-кодом.

Как сообщили в городском совете, проект реализуется студентами и преподавателями естественного факультета ЖГУ имени Ивана Франко.

«Это стало делом не одного человека, а всего факультета. Студенты подготовили информацию о деревьях, которые растут в парках, делали дизайн антивандальных табличек и сегодня с радостью установили их возле деревьев», - рассказывает Руслана Романюк, декан естественного факультета.

Десять из одиннадцати информационных кейсов посвящены растениям. Одиннадцатая табличка рассказывает о семье Шодуаров и ее вкладе в наш город.

Теперь посетители, гуляя по парку, могут остановиться возле таблички, просто навести телефон на QR-код и узнать много интересного о дереве.













Фото: ЖГС
Тэги: Житомир, деревья, гид, QR-код, парк
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