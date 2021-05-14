В житомирском парке возле редкостных деревьев установили информационные таблички с QR-кодом. ФОТО

В житомирском парке имени Гагарина в рамках проекта «Цифровой гид «Дендрологические тайны парка семьи Шодуаров» рядом с редкостными деревьями установили антивандальные информационные таблички с QR-кодом.
Как сообщили в городском совете
, проект реализуется студентами и преподавателями естественного факультета ЖГУ имени Ивана Франко.
«Это стало делом не одного человека, а всего факультета. Студенты подготовили информацию о деревьях, которые растут в парках, делали дизайн антивандальных табличек и сегодня с радостью установили их возле деревьев»
, - рассказывает Руслана Романюк, декан естественного факультета.
Десять из одиннадцати информационных кейсов посвящены растениям. Одиннадцатая табличка рассказывает о семье Шодуаров и ее вкладе в наш город.
Теперь посетители, гуляя по парку, могут остановиться возле таблички, просто навести телефон на QR-код и узнать много интересного о дереве.
Фото: ЖГС