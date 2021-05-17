В Житомирской области после капремонта снова ремонтируют дорогу. ФОТО

"Все работы выполнены. На сегодняшний день мы его не можем ввести в эксплуатацию, потому что есть определенные недостатки в исполнении, которые подрядчик обязан устранить и устраняет за счет собственных оборотных средств. По результатам устранения этих недостатков на следующей неделе объект будет представлен на рассмотрение в государственную архитектурную строительную инспекцию", - сообщила Инна Хоменко, руководитель департамента регионального развития Житомирской облгосадминистрации.