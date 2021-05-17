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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Май » 17 » 08:58:57

В Житомирской области после капремонта снова ремонтируют дорогу. ФОТО

Сегодня, 08:58:57 165 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомирской области после капремонта снова ремонтируют дорогу. ФОТО

 На Житомирщине снова ремонтируют автодорогу Высокая Печь - Троянов - Червоное , хотя предыдущую реконструкцию завершили 31 декабря 2020 года.

Как сообщает "Суспільне", объект не ввели в эксплуатацию из-за неудовлетворительного качества. За зиму на дороге разрушилась часть асфальта.

"Дорога просела, чего же вырезают все. Деньги ушли, а качество сами видите какое. Но по сравнению с тем, что у нас было, мы и такому рады, здесь можно было утонуть уже", - рассказал Владимир Илькович, житель поселка Червоное.



Еще один житель Червоного Юрий Павлович говорит, что асфальт сверху был рассыпан, как щебень. Кроме того, также деформировались отремонтированные вместе с дорогой тротуары.



В ОГА говорят, что отремонтированную дорогу подрядная организация сдала в установленные сроки, но ее ввели в эксплуатацию из-за повреждений. Сейчас подрядчик ООО "БУДСТАНДАРТ ЛТД" за свой счет устраняет выявленные недостатки.
 

"Все работы выполнены. На сегодняшний день мы его не можем ввести в эксплуатацию, потому что есть определенные недостатки в исполнении, которые подрядчик обязан устранить и устраняет за счет собственных оборотных средств. По результатам устранения этих недостатков на следующей неделе объект будет представлен на рассмотрение в государственную архитектурную строительную инспекцию", - сообщила Инна Хоменко, руководитель департамента регионального развития Житомирской облгосадминистрации.


На капитальный ремонт автомобильной дороги Высокая Печь - Троянов - Червоное было потрачено 54,6 миллионов гривен.

Фото: Суспільне
Тэги: ремонт дорог, Житомирская область
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