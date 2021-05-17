В Житомирской области после капремонта снова ремонтируют дорогу. ФОТО

На Житомирщине снова ремонтируют автодорогу Высокая Печь - Троянов - Червоное , хотя предыдущую реконструкцию завершили 31 декабря 2020 года.
Как сообщает "Суспільне
", объект не ввели в эксплуатацию из-за неудовлетворительного качества. За зиму на дороге разрушилась часть асфальта.
"Дорога просела, чего же вырезают все. Деньги ушли, а качество сами видите какое. Но по сравнению с тем, что у нас было, мы и такому рады, здесь можно было утонуть уже"
, - рассказал Владимир Илькович, житель поселка Червоное.
Еще один житель Червоного Юрий Павлович говорит, что асфальт сверху был рассыпан, как щебень. Кроме того, также деформировались отремонтированные вместе с дорогой тротуары.
В ОГА говорят, что отремонтированную дорогу подрядная организация сдала в установленные сроки, но ее ввели в эксплуатацию из-за повреждений. Сейчас подрядчик ООО "БУДСТАНДАРТ ЛТД" за свой счет устраняет выявленные недостатки.
"Все работы выполнены. На сегодняшний день мы его не можем ввести в эксплуатацию, потому что есть определенные недостатки в исполнении, которые подрядчик обязан устранить и устраняет за счет собственных оборотных средств. По результатам устранения этих недостатков на следующей неделе объект будет представлен на рассмотрение в государственную архитектурную строительную инспекцию", - сообщила Инна Хоменко, руководитель департамента регионального развития Житомирской облгосадминистрации.
На капитальный ремонт автомобильной дороги Высокая Печь - Троянов - Червоное было потрачено 54,6 миллионов гривен
.
Фото: Суспільне