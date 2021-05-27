Промышленность, инвестиции, торговля: отчет главы Житомирской ОГА за 2020 год

27 мая на заседании 4-й сессии Житомирского областного совета депутаты заслушали и утвердили отчет председателя Житомирской облгосадминистрации. Виталий Бунечко отчитывался о выполнении Программы экономического и социального развития Житомирской области на 2020 год.
В ОГА отмечают, что на комиссиях, которые предшествовали сессии, депутаты заслушали информацию по отчету, поэтому на сессии утвердили его без обсуждений.
«Рад приветствовать депутатов восьмого созыва и приглашенных. В 2020 году социально-экономические процессы в Житомирской области развивались под влиянием пандемии COVID-19. Несмотря на это совместными действиями облгосадминистрации, депутатского корпуса и местных органов власти удалось обеспечить выполнение основных мероприятий Программы развития Житомирщины», - начал свое выступление Виталий Бунечко.
Фото: Facebook / Віталій Бунечко
Председатель Житомирской ОГА остановился на отдельных направлениях Программы экономического и социального развития Житомирской области и проинформировал об основных достижениях.
О развитии агропромышленного комплекса, привлечении инвестиций, осуществлении внешней и внутренней торговли и поддержке предпринимательства говорится в начальном блоке отчета.
Промышленность
Объемы производства выросли в: производстве химических веществ и химической продукции - на 10,3%, производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 8,3%, изготовлении изделий из древесины, производстве бумаги и полиграфической деятельности - на 7,8%.
Объем реализации промышленной продукции по сравнению с 2019 годом увеличился на 3,5% и составил 47 млрд 68,5 млн грн, тогда как по Украине уменьшился на 0,06%.
Сельское хозяйство
С целью финансовой поддержки аграриев из государственного и областного бюджетов в отчетном году направлено почти 180 млн грн против более 130 млн грн в 2019 году.
Инвестиции
Прямые иностранные инвестиции в экономику области по состоянию на 31.12.2020 составили 319,5 млн долл. США, которые поступали из 49 стран мира в т.ч. из стран Евросоюза - 94,2% общего объема.
С участием иностранного и отечественного капитала на территории области удалось реализовать ряд инвестиционных проектов, в частности: 8 - в области альтернативной энергетики, 4 - в агропромышленном комплексе, 3 - в промышленности и логистике.
Внешняя торговля
В 2020 году объем экспорта товаров составил 681,5 млн долл. США, импорта - 528,5 млн долл. США.
Сальдо внешней торговли товарами положительное и составило почти 153 млн долл. США против 150,4 млн долл. США в 2019 году, коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,29 против 1,26 в 2019 году.
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 118 стран мира, основными из которых являются страны Европейского Союза.
Внутренняя торговля
За 2020 год оборот розничной торговли составил 28,0 млрд грн, что в сопоставимых ценах на 7,1% больше, чем за 2019 год.
Поддержка предпринимательства
По итогам исследования «Regional Doing Business - 2020», проведенного Офисом эффективного регулирования, Житомирская область признана лучшим регионом Украины для ведения бизнеса.
В течение 2020 года с областного бюджета в рамках мероприятий Программы продлено частичное возмещение процентных ставок 10 субъектам предпринимательской деятельности по кредитам для реализации бизнес-проектов на общую сумму почти 605,8 тыс. грн и проведено возмещенин стоимости основных средств почти 90 тыс. гривен.
Более подробно об отчете председателя Житомирской ОГА в видео ниже.