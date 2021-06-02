Директор водоканала Андрей Никитин объяснил, почему в Житомире завтра отключат водоснабжение

КП «Житомирводоканал» начинает реконструкцию северного магистрального трубопровода - крупнейшего и важнейшего в городе, который обеспечивает водой центр Житомира и 54% домовладений всего города.
Как сообщал «Журнал Житомира
», 3 июня с 22:00
в городе будет приостановлено водоснабжение. Восстановить подачу воды должны в ночь с 4 на 5 июня
. В городском совете отмечают, что к детским садам и больницам Житомира будет обеспечен подвоз воды
. А житомирян призывают сделать необходимый запас воды.
В КП «Житомирводоканал» объясняют, что приостановление водоснабжения необходимо для того, чтобы выполнить объем работ и подготовить большой участок магистрального трубопровода под реконструкцию.
«Должны установить задвижки на этом магистральном трубопроводе, чтобы ограничить участок, который нужно реконструировать. Одна задвижка находится на перекрестке ул. Каховской и Елены Телиги. Другая - в 2 км от этого участка на противоположной стороне», - рассказывает Андрей Никитин, директор водоканала.
Реконструкция 2,5 км трубопровода пройдет по технологии санации, то есть методом прокладки трубы в трубу.
«В трубопровод диаметром 1200 мм будем устанавливать меньший трубопровод - диаметром 1000 мм, а на участках более отдаленных - 900 мм», - объясняет Андрей Никитин.
Отметим, что трубопровод начинается от перекрестка ул. Телиги - ул. Каховской, идет вдоль ул. Каховской через дюкерный переход к пер. 1-й Короленко, ул. Короленко, пер. 2-й Коллективный, ул. Новосенной.
Директор водоканала уверяет: после этой реконструкции значительно увеличится давление воды в кранах, а ее качество улучшится. Кроме того, уменьшатся и потери воды.
«Этот бетонный трубопровод построен 40 лет назад. Это так называемые раструбные соединения, через каждые 12 м соединения одной трубы в другую ... Так что происходит небольшая декомпрессия, на каждом соединении - потенциальная потеря воды», - добавляет Андрей Никитин.
Стоимость реконструкции северного магистрального трубопровода - 41 млн 786 тыс. грн. Проект реализуется за кредитные средства Всемирного банка.
Напоминаем, что после проведения работ по замене запорной арматуры водоканалом будет проводиться дезинфекция водопроводных сетей,
которая продлится с 20:00 5 июня до 20:00 6 июня
. Во время дезинфекции небольшими дозами хлора вода в кранах безопасна для хозяйственных целей, однако ее нельзя использовать для приготовления пищи. После 23:00 6 июня водой можно пользоваться в обычном режиме.