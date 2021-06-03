На Житомирщине BMW разбился вдребезги, врезавшись в дом. ФОТО

В городе Радомышль водитель автомобиля BMW не справился с управлением и на скорости врезался в жилой дом. Об этом сообщает полиция Житомирской области.
ДТП произошло утром 3 июня на одной из центральных улиц города.
"Предварительно, водитель автомобиля BMW, 30-летний местный житель, двигаясь по улице, не справился с управлением и допустил столкновение со столбом и стеной частного дома", - сообщают правоохранители.
Несмотря на серьезные механические повреждения авто, водитель не пострадал.
"В результате ДТП никто из людей не пострадал, водителю была оказана медицинская помощь без госпитализации"
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Фото: ГУНП