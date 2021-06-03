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Главная » Новости » Житомир » Житомирская область » 2021 » Июнь » 3 » 10:29:10

На Житомирщине BMW разбился вдребезги, врезавшись в дом. ФОТО

Сегодня, 10:29:10 285 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На Житомирщине BMW разбился вдребезги, врезавшись в дом. ФОТО

 В городе Радомышль водитель автомобиля BMW не справился с управлением и на скорости врезался в жилой дом. Об этом сообщает полиция Житомирской области.

ДТП произошло утром 3 июня на одной из центральных улиц города.
 

"Предварительно, водитель автомобиля BMW, 30-летний местный житель, двигаясь по улице, не справился с управлением и допустил столкновение со столбом и стеной частного дома", - сообщают правоохранители.


Несмотря на серьезные механические повреждения авто, водитель не пострадал.

"В результате ДТП никто из людей не пострадал, водителю была оказана медицинская помощь без госпитализации", - добавляет полиция.

Фото: ГУНП
Тэги: дтп, Житомирская область
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