Житомир станет первым городом в Украине, где запустят сервис админуслуг для ветеранов

Житомир станет первым городом в Украине, где запустят пилотный проект "Админсервис Ветеран" – сервис по обслуживанию ветеранов войны на востоке Украины и членов семей погибших.
Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов
. Отмечается, что услуги будут предоставлять в новом "Прозрачном офисе.
"Будут оборудованы два рабочих места, где админуслуги ветеранам и семьям погибших будут предоставлять специалисты городского совета и Министерства по делам ветеранов"
, – говорят в министерстве.
Предполагается, что это позволит ветеранам и семьям погибших украинских воинов быстро и эффективно получать услуги, а также улучшит качество обслуживания защитников Украины.
"Это первый пилотный проект в Украине. Такие центры должны быть по всей стране. В ближайшее время мы подпишем меморандум с городским советом и продолжим реализацию проекта", – сказал первый замглавы министерства Александр Порхун.
Напомним, в Житомире официально открыли "Прозрачный офис
", в котором посетители могут получить около 400 административных услуг.