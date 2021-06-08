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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 8 » 17:14:29

Житомир станет первым городом в Украине, где запустят сервис админуслуг для ветеранов

Вчера, 17:14:29 396 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир станет первым городом в Украине, где запустят сервис админуслуг для ветеранов

 Житомир станет первым городом в Украине, где запустят пилотный проект "Админсервис Ветеран" – сервис по обслуживанию ветеранов войны на востоке Украины и членов семей погибших. 

Об этом сообщило Министерство по делам ветеранов. Отмечается, что услуги будут предоставлять в новом "Прозрачном офисе. 

"Будут оборудованы два рабочих места, где админуслуги ветеранам и семьям погибших будут предоставлять специалисты городского совета и Министерства по делам ветеранов", – говорят в министерстве.

Предполагается, что это позволит ветеранам и семьям погибших украинских воинов быстро и эффективно получать услуги, а также улучшит качество обслуживания защитников Украины.
 

"Это первый пилотный проект в Украине. Такие центры должны быть по всей стране. В ближайшее время мы подпишем меморандум с городским советом и продолжим реализацию проекта", – сказал первый замглавы министерства Александр Порхун.


Напомним, в Житомире официально открыли "Прозрачный офис", в котором посетители могут получить около 400 административных услуг.
Тэги: Житомир, сервис, ветераны
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