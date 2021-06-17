Житомирские депутаты выделили средства на ремонт дорог, скверов и тротуаров: список объектов

Депутаты Житомирского городского совета выделили средства на капремонт и реконструкцию городских дорог, скверов, тротуаров и учебных заведений. Соответствующее решение было принято на сессии 17 июня.
"Сессия Житомирского городского совета внесла ряд изменений в городскую целевую Программу "Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов коммунальной собственности Житомирской городской объединенной территориальной громады на 2021-2023 годы". Изменения касаются проектов реконструкции скверов, помещений образовательных учреждений, капитального ремонта тротуаров и дорог"
, - информирует мэрия
.
Больше всего потратят на реконструкцию сквера на площади Соборной - 8,5 млн грн. Еще 6,5 млн грн выделили на ремонт набережной, а 5 млн грн направят на ремонт корпуса гимназии №23.
Полный перечень объектов
- Реконструкция территории площади Художественные ворота - 4 млн грн;
- Реконструкция части территории благоустройства с обустройством сквера на проспекте Мира, 9 - 2,5 млн грн;
- Капитальный ремонт тротуаров по ул. Шевченко - 1,8 млн грн;
- Капитальный ремонт тротуаров по ул. Ивана Гонты - 500 тыс. грн;
- Капитальный ремонт ул. Театральная (ул. Большая Бердичевская - ул. Киевская) - 3,3 млн грн;
- Капитальный ремонт ул. Киевская (от ул. Небесной Сотни до путепровода по Киевскому шоссе) - 4,2 млн грн;
- Реконструкция бульвара Нового - 1,3 млн грн;
- Капитальный ремонт благоустройства территории набережной реки Тетерев - 6,5 млн грн;
- Капитальный ремонт территории сквера на углу ул. Победы и площади Короленко - 2 млн грн;
- Капитальный ремонт территории с организацией сквера на перекрестке улиц Трояновская и Радивиловская - 2 млн грн;
- Капитальный ремонт тротуара от ул. Большой Бердичевской до ул. Пушкинской - 2,5 млн грн;
- Реконструкция помещений дошкольного учебного заведения №32 - 1,7 млн грн;
- Реконструкция территории сквера у памятника Жертвам Голодомора на площади Путятинской - 4 млн грн;
- Реконструкция сквера на площади Соборной с установлением флагштока Государственного Флага Украины - 8,5 млн грн;
- Ремонтно-реставрационные работы здания гуманитарной гимназии №23 - 5 млн грн;
- Реконструкция спортивной площадки школы №27 - 1,5 млн грн;
- Проект реконструкции территории Гидропарка - 49 тыс. грн;
- Капитальный ремонт территории сквера на углу улиц князей Острожских и Грушевского - 400 тыс. грн.
Как сообщал "Журнал Житомира
", в Житомире планируют осовременить площадь "Художественные ворота", обустроив сквер
на территории между аркой и кинотеатром "Урожай".