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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 17 » 11:58:55

Житомирские депутаты выделили средства на ремонт дорог, скверов и тротуаров: список объектов

Вчера, 11:58:55 918 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомирские депутаты выделили средства на ремонт дорог, скверов и тротуаров: список объектов

 Депутаты Житомирского городского совета выделили средства на капремонт и реконструкцию городских дорог, скверов, тротуаров и учебных заведений. Соответствующее решение было принято на сессии 17 июня.

"Сессия Житомирского городского совета внесла ряд изменений в городскую целевую Программу "Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) объектов коммунальной собственности Житомирской городской объединенной территориальной громады на 2021-2023 годы". Изменения касаются проектов реконструкции скверов, помещений образовательных учреждений, капитального ремонта тротуаров и дорог", - информирует мэрия.

Больше всего потратят на реконструкцию сквера на площади Соборной - 8,5 млн грн. Еще 6,5 млн грн выделили на ремонт набережной, а 5 млн грн направят на ремонт корпуса гимназии №23.
 

Полный перечень объектов

 
  • Реконструкция территории площади Художественные ворота - 4 млн грн;
  • Реконструкция части территории благоустройства с обустройством сквера на проспекте Мира, 9 - 2,5 млн грн;
  • Капитальный ремонт тротуаров по ул. Шевченко - 1,8 млн грн;
  • Капитальный ремонт тротуаров по ул. Ивана Гонты - 500 тыс. грн;
  • Капитальный ремонт ул. Театральная (ул. Большая Бердичевская - ул. Киевская) - 3,3 млн грн;
  • Капитальный ремонт ул. Киевская (от ул. Небесной Сотни до путепровода по Киевскому шоссе) - 4,2 млн грн;
  • Реконструкция бульвара Нового - 1,3 млн грн;
  • Капитальный ремонт благоустройства территории набережной реки Тетерев - 6,5 млн грн;
  • Капитальный ремонт территории сквера на углу ул. Победы и площади Короленко - 2 млн грн;
  • Капитальный ремонт территории с организацией сквера на перекрестке улиц Трояновская и Радивиловская - 2 млн грн;
  • Капитальный ремонт тротуара от ул. Большой Бердичевской до ул. Пушкинской - 2,5 млн грн;
  • Реконструкция помещений дошкольного учебного заведения №32 - 1,7 млн грн;
  • Реконструкция территории сквера у памятника Жертвам Голодомора на площади Путятинской - 4 млн грн;
  • Реконструкция сквера на площади Соборной с установлением флагштока Государственного Флага Украины - 8,5 млн грн;
  • Ремонтно-реставрационные работы здания гуманитарной гимназии №23 - 5 млн грн;
  • Реконструкция спортивной площадки школы №27 - 1,5 млн грн;
  • Проект реконструкции территории Гидропарка - 49 тыс. грн;
  • Капитальный ремонт территории сквера на углу улиц князей Острожских и Грушевского - 400 тыс. грн.

Как сообщал "Журнал Житомира", в Житомире планируют осовременить площадь "Художественные ворота", обустроив сквер на территории между аркой и кинотеатром "Урожай".
Тэги: капремонт, реконструкция, горсовет, Житомир
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Комментариев: 2
DomA
1 Владимир (DomA)   • 14:08:17, Вчера [Материал]

Капитальный ремонт благоустройства территории набережной реки Тетерев - 6,5 млн грн; - це на ремонт того що вже набудували? чи просто мало вкрадено родиною циферблата?
MAS-ter
2 Mast (MAS-ter)   • 23:12:23, Вчера [Материал]

То негодяйблату на рыжую кобылу
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