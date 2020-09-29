В Житомире отремонтируют аварийный корпус гимназии №23 – решение городского совета

«Мы исследовали этот вопрос с вами вместе еще полгода назад. Это культурная достопримечательность города Житомира, поэтому в любом случае нужна реконструкция. А то, что там сейчас можно сделать школу, то, я считаю, ее нужно там делать, но выделять средства нужно на ремонт ее внутри. Когда делался проект, и подошли строители к этой работе, сделали весь демонтаж, сейчас мы там уже видим, что там нужно делать и проектировать, потому что эта крыша рухнула только на втором этаже, и в том проекте был только второй этаж, а сейчас нужно сделать все другие работы», - добавил депутат Житомирского городского совета Александр Черняхович.