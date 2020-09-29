В Житомире отремонтируют аварийный корпус гимназии №23 – решение городского совета

В Житомире капитально отремонтируют старый корпус гуманитарной гимназии №23. Соответствующее решение приняли 28 сентября во время сессии Житомирского городского совета.
По словам начальника управления капитального строительства Вячеслава Глазунова, ориентировочная стоимость ремонта - 15 млн грн, передает сайт Житомир инфо
.
Он пояснил, что ранее депутаты выделили 1,5 млн грн на замену поперечных балок аварийного здания, но во время ремонта оказалось, что нужно провести дополнительные работы.
«Был объявлен тендер, проведены демонтажные работы, в ходе которых оказалось, что есть дополнительные виды работ. Ориентировочная смета - 15 млн гривен. Сюда, в эти работы входят: отопление, освещение, пожарная сигнализация, внутренняя отделка первого и второго этажей, вентиляция, водопровод и канализация», - говорит начальник управления капитального строительства Житомирского городского совета Вячеслав Глазунов.
После озвученной информации у некоторых депутатов возник вопрос, целесообразно ли вообще ремонтировать старый корпус гимназии или его лучше снести.
«А вам не кажется, что дешевле построить новый объект на этом месте, смотря на это ужасное состояние помещения и внутри, и снаружи? Каково состояние фасада, исследовался это вопрос?»
, - спрашивает депутат Житомирского городского совета Роман Гуртовенко.
«Исследовался, вывод, что здание было признано аварийным. Для его полного капитального ремонта нужно 50 млн. Сессией городского совета были выделены средства на ПСД на строительство нового корпуса с другой стороны, пока проект разработан, ждем средства от государства на новый корпус», - ответил начальник управления капитального строительства Житомирского городского совета Вячеслав Глазунов.
Депутат и советник Житомирского городского совета Александр Черняхович заметил, что это здание является памятником архитектуры, поэтому сносить его нельзя.
«Мы исследовали этот вопрос с вами вместе еще полгода назад. Это культурная достопримечательность города Житомира, поэтому в любом случае нужна реконструкция. А то, что там сейчас можно сделать школу, то, я считаю, ее нужно там делать, но выделять средства нужно на ремонт ее внутри. Когда делался проект, и подошли строители к этой работе, сделали весь демонтаж, сейчас мы там уже видим, что там нужно делать и проектировать, потому что эта крыша рухнула только на втором этаже, и в том проекте был только второй этаж, а сейчас нужно сделать все другие работы», - добавил депутат Житомирского городского совета Александр Черняхович.
В итоге, 27 из 29 присутствующих депутатов поддержали предложение отремонтировать старый корпус гимназии №23.
Предыстория
В начале 2019 года в старом корпусе Житомирской гуманитарной гимназии №23 частично обвалился потолок
. Две сотни первоклашек были переведены из аварийного помещения в другие корпуса школы и в помещения Житомирского государственного университета имени Ивана Франко
. Позже было принято решение не реконструировать старое здание, которому уже почти 100 лет, а построить полностью новый школьный корпус
.
7 февраля 2020 года на сессии городского совета вернулись к идее реконструкции старого корпуса гуманитарной гимназии №23 и выделили 100 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации. Для начала ремонта перекрытия здания старого корпуса гимназии №23 собирались выделить 1,5 млн грн. А пока часть учеников перевели в корпус на Б. Бердичевской. Родители детей выступали против такого решения
.