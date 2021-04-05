Горсовет объявил тендер на ремонт аварийного корпуса житомирской гимназии

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на ремонтно-реставрационные работы старого корпуса гуманитарной гимназии №23.
Об этом сообщается на ресурсе Prozorro
. Ожидаемая стоимость работ – 30,57 млн грн.
Тендерные предложения принимаются до 19 апреля, аукцион запланирован на 20 апреля 2021 года.
Победитель торгов должен отремонтировать перекрытия, водосточную систему, крышу, перегородки, обустроить вентиляцию, внутренний водопровод, внутреннюю канализацию, утеплить чердак, провести ремонт внутренних помещений, заменить окна и двери, провести благоустройство и озеленить территорию.
По условиям тендерной документации, подрядчик должен завершить все работы до 1 августа 2022 года.
Предыстория
В начале 2019 года в старом корпусе Житомирской гуманитарной гимназии №23 частично обвалился потолок
. Две сотни первоклашек были переведены из аварийного помещения в другие корпуса школы и в помещения Житомирского государственного университета имени Ивана Франко
. Позже было принято решение не реконструировать старое здание, которому уже почти 100 лет, а построить полностью новый школьный корпус
.
7 февраля 2020 года на сессии городского совета вернулись к идее реконструкции старого корпуса гуманитарной гимназии №23 и выделили 100 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации. Для начала ремонта перекрытия здания старого корпуса гимназии №23 собирались выделить 1,5 млн грн. А пока часть учеников перевели в корпус на Б. Бердичевской. Родители детей выступали против такого решения
.
В сентябре 2020 года начальник управления капитального строительства горсовета озвучил примерную стоимость ремонта корпуса – 15 млн грн
.