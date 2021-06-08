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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 8 » 12:51:02

Горсовет хочет реконструировать в Житомире еще один сквер

Сегодня, 12:51:02 397 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Горсовет хочет реконструировать в Житомире еще один сквер

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера возле памятника Жертвам Голодомора.

Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок «ProZorro».

Ожидаемая стоимость закупки - 4 млн 872 тыс. грн. Источник финансирования - местный бюджет.



По условиям технического задания, победитель тендера должен провести работы по наружному электроосвещению и водоснабжению, заменить бортовой камень, часть грунтовых дорожек покрыть асфальтом, установить детскую площадку и провести озеленение и благоустройство территории.

Все указанные работы должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.

Предложения от желающих принять участие в торгах принимаются до 24 июня. Аукцион запланирован на 25 июня.

Как сообщал «Журнал Житомира», за 5 млн грн на улице Театральной планируют отремонтировать тротуары и скверы.
Тэги: Житомир, тендер, сквер, реконструкция
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Комментариев: 3
Gerhadriger
1 Dark (Gerhadriger)   • 14:28:34, Сегодня [Материал]

А тем временем "На зарплаты житомирским учителям не хватает 17 млн грн: мэрия попросит средства у Кабмина и области" http://zhzh.info/news/2021-06-03-46410. Паноптикум, честное слово.
Hoakina
2 Марина (Hoakina)   • 15:33:34, Сегодня [Материал]

дерева зріжуть і плитку вкладуть? дякую, дуже дякую. Краще б тротуари зробили на Ріхтера.
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 15:33:56, Сегодня [Материал]

А можно просто гребанные тротуары поделать за 30 лет независимости в этом прогрессивном городе?
А можно нахрен пообрезать по всему городу ветки над тротуарами, к-рые свисают так низко, что люди вынуждены порой выходить на дорогу, чтобы обходить такие места? Напомню, что тротуары не только на центральных улицах, их уйма дальше от центральных улиц, и там с этими ветками круглогодичный беспредел, и никому дела до этого нет. Зато всякую хрень вылизывают в городе, которая далеко не из первой необходимости.
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