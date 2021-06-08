Горсовет хочет реконструировать в Житомире еще один сквер

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера возле памятника Жертвам Голодомора.
Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок «ProZorro
».
Ожидаемая стоимость закупки - 4 млн 872 тыс. грн. Источник финансирования - местный бюджет.
По условиям технического задания, победитель тендера должен провести работы по наружному электроосвещению и водоснабжению, заменить бортовой камень, часть грунтовых дорожек покрыть асфальтом, установить детскую площадку и провести озеленение и благоустройство территории.
Все указанные работы должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.
Предложения от желающих принять участие в торгах принимаются до 24 июня. Аукцион запланирован на 25 июня.
Как сообщал «Журнал Житомира
», за 5 млн грн на улице Театральной планируют отремонтировать тротуары и скверы
.