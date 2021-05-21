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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 21 » 08:55:25

Ремонт сквера на площади Соборной будет стоить в пределах 14 млн грн: мэрия уже объявила тендер

Сегодня, 08:55:25 423 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Ремонт сквера на площади Соборной будет стоить в пределах 14 млн грн: мэрия уже объявила тендер

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера на площади Соборной.

Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок «ProZorro». Ожидаемая стоимость закупки - 13 млн 850 тыс. грн.

По условиям технического задания, победитель тендера должен провести земляные работы, работы по наружному электроосвещению и водоотведению, установить 50-метровый флагшток, провести озеленение и благоустройство территории, в частности заменить покрытие, установить скамейки, велопарковки и урны для мусора.

Все указанные работы должны быть завершены до 20 августа 2021 года.


Предыстория


В честь 30-й годовщины независимости на площади Соборной в Житомире установят 50-метровый флагшток, на котором будет развеваться огромный флаг Украины.

По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров.

17 мая депутаты горсовета выделили на проведение работ 8,5 млн грн. Еще 8 млн грн должен выделить областной совет.
Тэги: флаг, Житомир, реконструкция, сквер, тендер
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