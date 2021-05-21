Ремонт сквера на площади Соборной будет стоить в пределах 14 млн грн: мэрия уже объявила тендер

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера на площади Соборной.
Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок «ProZorro
». Ожидаемая стоимость закупки - 13 млн 850 тыс. грн.
По условиям технического задания, победитель тендера должен провести земляные работы, работы по наружному электроосвещению и водоотведению, установить 50-метровый флагшток, провести озеленение и благоустройство территории, в частности заменить покрытие, установить скамейки, велопарковки и урны для мусора.
Все указанные работы должны быть завершены до 20 августа 2021 года.
Предыстория
В честь 30-й годовщины независимости
на площади Соборной в Житомире установят 50-метровый флагшток
, на котором будет развеваться огромный флаг Украины.
По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров
.
17 мая депутаты горсовета выделили на проведение работ 8,5 млн грн. Еще 8 млн грн должен выделить областной совет.