На проспекте Мира появится новый сквер: УКС объявило тендер на 3,2 млн грн

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера на проспекте Мира, 9.
Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок Prozorro
. Ожидаемая стоимость закупки - 3 млн 222 тыс. грн.
По условиям технического задания, победитель тендера должен провести земляные и монтажные работы, провести работы по наружному освещению сетей, водоснабжению и канализации, монтажные работы системы видеонаблюдения, озеленить территорию и провести благоустройство.
Все указанные работы должны быть завершены до 18 февраля 2022 года.
Тендерные предложения принимаются до 29 сентября, аукцион запланирован на 30 сентября.