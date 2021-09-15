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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 15 » 08:21:50

На проспекте Мира появится новый сквер: УКС объявило тендер на 3,2 млн грн

Сегодня, 08:21:50 1189 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На проспекте Мира появится новый сквер: УКС объявило тендер на 3,2 млн грн

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию сквера на проспекте Мира, 9.

Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок Prozorro. Ожидаемая стоимость закупки - 3 млн 222 тыс. грн.



По условиям технического задания, победитель тендера должен провести земляные и монтажные работы, провести работы по наружному освещению сетей, водоснабжению и канализации, монтажные работы системы видеонаблюдения, озеленить территорию и провести благоустройство.

Все указанные работы должны быть завершены до 18 февраля 2022 года.

Тендерные предложения принимаются до 29 сентября, аукцион запланирован на 30 сентября.
Тэги: тендер, Житомир, реконструкция, сквер
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 12:25:18, Сегодня [Материал]

Ждем очередную вырубку аварийных деревьев)
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