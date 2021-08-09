В Житомире установили 50-метровый флагшток: вскоре на него поднимут огромный флаг. ФОТО

В Житомире на Соборной площади 9 августа прошли работы по установке 50-метрового флагштока. Конструкция весом 11,5 тонн уже стоит на месте демонтированного памятника Ленину и закреплена.
В ближайшие дни на флагшток повесят государственный флаг. Размер флага составит 14 на 8 метров.
Рядом с флагштоком продолжают обустройство сквера. Сейчас уже частично уложена плитка и установлены фонари.
Работы выполняет ООО "УК "Комфорт-Буд". Общая стоимость установки флагштока с флагом и ремонта сквера - 13,7 млн грн. Флаг-гигант в Житомире станет одним из самых дорогих в стране
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Фото: соцсети
Фото: ЖГС
Предыстория
В честь 30-й годовщины независимости
в Житомире в сквере, где раньше стоял памятник Ленину
, решили установить 50-метровый флагшток
с огромным флагом Украины.
По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров
.
В сквере активно ведутся работы, завершить которые планируют до 24 августа
.