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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 9 » 15:58:45

В Житомире установили 50-метровый флагшток: вскоре на него поднимут огромный флаг. ФОТО

Вчера, 15:58:21 2313 6 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире установили 50-метровый флагшток: вскоре на него поднимут огромный флаг. ФОТО

 В Житомире на Соборной площади 9 августа прошли работы по установке 50-метрового флагштока. Конструкция весом 11,5 тонн уже стоит на месте демонтированного памятника Ленину и закреплена.

В ближайшие дни на флагшток повесят государственный флаг. Размер флага составит 14 на 8 метров.

Рядом с флагштоком продолжают обустройство сквера. Сейчас уже частично уложена плитка и установлены фонари.

Работы выполняет ООО "УК "Комфорт-Буд". Общая стоимость установки флагштока с флагом и ремонта сквера - 13,7 млн грн. Флаг-гигант в Житомире станет одним из самых дорогих в стране.





Фото: соцсети


Фото: ЖГС
   

Предыстория


В честь 30-й годовщины независимости в Житомире в сквере, где раньше стоял памятник Ленину, решили установить 50-метровый флагшток с огромным флагом Украины.

По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров.

В сквере активно ведутся работы, завершить которые планируют до 24 августа.





Тэги: флаг, реконструкция, Житомир, сквер, флагшток
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Комментариев: 4
suhoj29
1 Сухий Житомир (suhoj29)   • 16:25:38, Вчера [Материал]

Слава Україні!!!
lucifer
2 Lucifer (lucifer)   • 17:48:06, Вчера [Материал]

Проект виглядає гарно.
Цікаво як це все буде виглядати в реальності, а то завжди якось все через одне місце робиться
Ивасик
3 Телесик (Ивасик)   • 02:10:20, Сегодня [Материал]

5ое фото в новости наглядно показывает на сколько по конченному выглядит сия роскошная хотелка мэра города. Флагшток такой высоты там не вписывается вообще никак. Но, это же тренд пошел, город будет лоховским, если на 30 летие независимости, не поставит у себя как можно больший и дорогой флагшток.

Ничего против флагштока как такового в городе не имею, но можно было сделать и дешевле, и высотой поменьше, может тогда и вписался бы он лучше в общий вид местности. А так, вышла полная безвкусица.

ЗЫ: надеюсь, сие чудо архитектуры догадались заземлить.
ZVEZDA
4 Житомирянин (ZVEZDA)   • 09:26:01, Сегодня [Материал]

Гарне місце буде!
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