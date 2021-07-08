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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 8 » 18:35:24

Работы идут по графику: до 24 августа в центре Житомира возведут 50-метровый флагшток

Вчера, 18:35:24 664 3 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Работы идут по графику: до 24 августа в центре Житомира возведут 50-метровый флагшток

 8 июля на площади Соборной в Житомире начали готовить участок для установления 50-метрового флагштока с государственным флагом Украины.

Сейчас подрядчик работает над бурением свай и обустройством фундамента для будущего сооружения, информирует "Суспільне".

Руководитель городского управления капитального строительства Вячеслав Глазунов рассказал, что подрядчик выполняет работу без нарушения сроков.
 

"Предусмотрено устройство тротуарной плитки из гранита, новое озеленение с посадкой деревьев, обустройство флагштока, подсветка, автополив, скамейки. Пока все идет по графику. Сегодня (8 июля - ред.) уже начали заливать сваи - все успешно. С другой стороны сквера кладут брусчатку, установлен бортовой камень, сделали подготовку под тротуар, уже проложены коммуникации, вода - то есть автополив - и прокладываются электросети", - рассказал чиновник.




По словам инженера технического надзора Игоря Бабака, работы выполняют без нарушений строительных норм и правил. Ежедневно здесь работает авторский и технический надзор.
 

"Под пристальным наблюдением работаем. Запроектирована серьезная конструкция флагштока, которая нуждается в сильных фундаментах, свайном поле, согласно проекту. Представитель подрядной организации по обустройству свай работает. Пока проблем и трудностей с бурением нет", - говорит Игорь Бабак.




Также работники уже начали укладывать плитку.
 

"Делаем благоустройство, уже приступили к укладке плитки, - говорит прораб Николай Рукомеда. - Выкопали котлован - будем сегодня забурить сваи. То есть, все работы, которые мы планировали по графику, выполняются. После свай идет ростверк, затем идет фундамент под памятник, а затем монтаж трубы, а потом - сам флагшток".


Завершить работы планируют до 24 августа.

Фото: Суспільне
 

Предыстория


В честь 30-й годовщины независимости в Житомире в сквере, где раньше стоял памятник Ленину, установят 50-метровый флагшток с огромным флагом Украины.

По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров.

Депутаты горсовета выделили на ремонт сквера и установку флагштока 8,5 млн грн.
Тэги: сквер, реконструкция, Житомир, флагшток
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Комментариев: 2
bda
1 ДДД (bda)   • 21:20:24, Вчера [Материал]

Мда, при этом, ремонт тротуаров города не проводится...
Dmitry
2 Dmitry (Dmitry)   • 23:10:45, Вчера [Материал]

Проводится, но их, убитых, слишком много. Сейчас, например, на Хлебной делают тротуары в разрезе ремонта улицы от Киевской до Домбровского.
Сережа пилит, то от чего отпилили, все же остается житомирянам...
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