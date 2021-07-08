Работы идут по графику: до 24 августа в центре Житомира возведут 50-метровый флагшток

"Предусмотрено устройство тротуарной плитки из гранита, новое озеленение с посадкой деревьев, обустройство флагштока, подсветка, автополив, скамейки. Пока все идет по графику. Сегодня (8 июля - ред.) уже начали заливать сваи - все успешно. С другой стороны сквера кладут брусчатку, установлен бортовой камень, сделали подготовку под тротуар, уже проложены коммуникации, вода - то есть автополив - и прокладываются электросети", - рассказал чиновник.

"Под пристальным наблюдением работаем. Запроектирована серьезная конструкция флагштока, которая нуждается в сильных фундаментах, свайном поле, согласно проекту. Представитель подрядной организации по обустройству свай работает. Пока проблем и трудностей с бурением нет", - говорит Игорь Бабак.

"Делаем благоустройство, уже приступили к укладке плитки, - говорит прораб Николай Рукомеда. - Выкопали котлован - будем сегодня забурить сваи. То есть, все работы, которые мы планировали по графику, выполняются. После свай идет ростверк, затем идет фундамент под памятник, а затем монтаж трубы, а потом - сам флагшток".

Фото: Суспільне

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