Новости в Житомире

Актуальные новости Житомира сегодня в ленте новостей на ЖЖ инфо: происшествия в Житомире, криминальные новости Житомира, аварии, ДТП, курьезы и другие события Житомирщины. Новини Житомира сьогодні. Житомир. Новый сквер с огромным флагштоком: на Соборной площади стартовали ремонтные работы. ФОТО - 18 Июня 2021