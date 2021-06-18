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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 18 » 12:57:14

Новый сквер с огромным флагштоком: на Соборной площади стартовали ремонтные работы. ФОТО

Сегодня, 12:57:14 111 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый сквер с огромным флагштоком: на Соборной площади стартовали ремонтные работы. ФОТО

 На площади Соборной в Житомире начали подготовительные работы к реконструкции сквера, где планируется установить 50-метровый флагшток с государственным флагом.

18 июня на площади проводят демонтаж гранитных плит, передает "Суспільне".



 

Фото: Суспільне

Тендер по реконструкции сквера выиграло ООО "УК "Комфорт-Буд". Как сообщается на портале Prozorro, предложение фирмы в 13 млн 735 тыс. грн оказалось самым выгодным.

Также участие в тендере принимали ДП "Фаворит ОПТ" и ООО "Забудовник".



11 июня было опубликовано сообщение о намерении заключить договор. По состоянию на 18 июня договор между Управлением капитального строительства городского совета и ООО "УК "Комфорт-Буд" не подписан.


Предыстория


В честь 30-й годовщины независимости на площади Соборной в Житомире установят 50-метровый флагшток, на котором будет развеваться огромный флаг Украины.

По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров.

Депутаты горсовета выделили на ремонт сквера и установку флагштока 8,5 млн грн.

 






Фото: ЖГС
Тэги: реконструкция, сквер, Житомир, флагшток
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Комментариев: 1
Macarron
1 Chacarron (Macarron)   • 13:18:10, Сегодня [Материал]

И куда, интересно, денут этот гранит? Спи**ят под шумок? Судя по фото - новый асфальт на площади уже покоцали!! Кто за его восстановление платить будет?!
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