Новый сквер с огромным флагштоком: на Соборной площади стартовали ремонтные работы. ФОТО

На площади Соборной в Житомире начали подготовительные работы к реконструкции сквера, где планируется установить 50-метровый флагшток с государственным флагом.
18 июня на площади проводят демонтаж гранитных плит, передает "Суспільне
".
Фото: Суспільне
Тендер по реконструкции сквера выиграло ООО "УК "Комфорт-Буд". Как сообщается на портале Prozorro
, предложение фирмы в 13 млн 735 тыс. грн оказалось самым выгодным.
Также участие в тендере принимали ДП "Фаворит ОПТ" и ООО "Забудовник".
11 июня было опубликовано сообщение о намерении заключить договор. По состоянию на 18 июня договор между Управлением капитального строительства городского совета и ООО "УК "Комфорт-Буд" не подписан.
Предыстория
В честь 30-й годовщины независимости
на площади Соборной в Житомире установят 50-метровый флагшток
, на котором будет развеваться огромный флаг Украины.
По словам мэра Житомира, размер флага составит 14 на 8 метров
.
Депутаты горсовета выделили на ремонт сквера и установку флагштока 8,5 млн грн
.
Фото: ЖГС