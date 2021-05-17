Огромный флаг, который установят на площади Соборной, будет стоить больше 2 млн грн

«На установку флага пойдет до 4 млн грн, остальное - это на благоустройство сквера. 14х8 метров - размер флага, высота флагштока чуть больше 50 метров. Сам флаг мы планируем заказать в Житомирской области, Коростенский завод, который может изготовить сам флаг. Стоимость такого заказа - 2,6 млн грн. Еще будут средства на фундамент. Остальные - это подсветка, благоустройство этого сквера. Давно планировали вместе с фондом GIZ сделать, и эту реконструкцию сквера вокруг флага будет в концепции развития города. Это будет удобное общественное пространство, и это будет прекрасно», - рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.