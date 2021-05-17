Огромный флаг, который установят на площади Соборной, будет стоить больше 2 млн грн

В честь 30-й годовщины независимости Украины на площади Соборной в Житомире реконструируют сквер и установят 50-метровый флагшток с 14-метровым флагом.
Как сообщает Житомир инфо
, сегодня на сессии депутаты проголосовали за выделение на этот объект 8,5 млн грн из городского бюджета. Еще 8 млн грн выделит Житомирский областной совет.
Мэр пояснил, сколько может стоить флаг и конструкция, которая его держит. Также он отметил, что изготовить флаг планируют в Житомирской области.
«На установку флага пойдет до 4 млн грн, остальное - это на благоустройство сквера. 14х8 метров - размер флага, высота флагштока чуть больше 50 метров. Сам флаг мы планируем заказать в Житомирской области, Коростенский завод, который может изготовить сам флаг. Стоимость такого заказа - 2,6 млн грн. Еще будут средства на фундамент. Остальные - это подсветка, благоустройство этого сквера. Давно планировали вместе с фондом GIZ сделать, и эту реконструкцию сквера вокруг флага будет в концепции развития города. Это будет удобное общественное пространство, и это будет прекрасно», - рассказал Житомирский городской голова Сергей Сухомлин.
Относительно того, успеют ли установить государственный флаг и сделать благоустройство территории к годовщине Независимости, то, по словам городского головы, на это могут повлиять многие факторы.
«Посмотрим, все возможно. Это будет зависеть от многих факторов. Благодаря сегодняшнему решению, для того, чтобы не терять время, когда в программе уже есть это мероприятие, мы можем объявить тендер. Тендер - это месяц, после этого еще будет подписание»
, - сказал Сергей Сухомлин.
Фото: городской совет