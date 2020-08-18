На тендер по реконструкции Нового бульвара пришли только две житомирские фирмы

17 августа состоялся тендер на реконструкцию пешеходной зоны в центре Житомира - Нового бульвара. Ожидаемая стоимость работ составляла 22 млн 255,8 тыс. грн
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Как сообщает издание Житомир инфо
, в тендере приняли участие две житомирские фирмы: ЧРСФ «Комунальник» с предложением в 17 млн 732,1 тыс. Грн и ООО «УК «Комфорт-Буд» с предложением в 19 млн 110,3 тыс. грн.
Фирма, предложение которой оказалась более выгодным, сейчас ожидает соответствующее решение тендерного комитета о признании ее победителем торгов.
Напомним, реконструкции Нового бульвара
победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект
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Справка
ООО «УК« Комфорт-Буд»
зарегистрировано в 2016 году в Житомире, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Директор - Балакишиев Станислав Закирович. Учредителями общества с уставным капиталом 1000 грн является Галина Рачковская и Александр Петровский.
ЧРСФ «Комунальник»
- частная ремонтно-строительная фирма, основанная в 1995 году в Житомире. Основателем и руководителем строительной фирмы с уставным капиталом в 19,7 тыс. грн является Андрей Николаевич Корзун. В Житомире эта фирма реконструировала стадион «Спартак».