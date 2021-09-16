В Житомире проведут реконструкцию площади Художественные ворота

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию площади Художественные ворота.
Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок ProZorro
. Ожидаемая стоимость закупки - 7,3 млн грн.
Согласно технической документации, на площади должны появиться зеленая аллея с газонами и поливом, новое благоустройство и камеры наблюдения.
Победитель тендера должен выполнить все работы до 20 апреля 2022 года. Тендерные предложения принимаются до 1 октября, аукцион запланирован на 4 октября.
Ранее горсовет представил несколько проектов
реконструкции территории между аркой и кинотеатром "Урожай".