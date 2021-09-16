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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 16 » 09:02:09

В Житомире проведут реконструкцию площади Художественные ворота

Сегодня, 09:02:09 864 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проведут реконструкцию площади Художественные ворота

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на реконструкцию площади Художественные ворота.

Соответствующая информация обнародована на портале публичных закупок ProZorro. Ожидаемая стоимость закупки - 7,3 млн грн.

Согласно технической документации, на площади должны появиться зеленая аллея с газонами и поливом, новое благоустройство и камеры наблюдения.

Победитель тендера должен выполнить все работы до 20 апреля 2022 года. Тендерные предложения принимаются до 1 октября, аукцион запланирован на 4 октября.

Ранее горсовет представил несколько проектов реконструкции территории между аркой и кинотеатром "Урожай".
Тэги: Житомир, тендер, реконструкция
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