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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Ноябрь » 19 » 10:33:42

Реконструкция житомирского аэродрома: горсовет отклонил заявки участников тендера на 800 млн грн

Сегодня, 10:33:42 274 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Реконструкция житомирского аэродрома: горсовет отклонил заявки участников тендера на 800 млн грн

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета отклонило все заявки на участие в тендере на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире общей стоимостью 801 млн грн. Об этом свидетельствует информация на площадке Prozorro.

На участие в аукционе претендовало три компании – ООО «Онур Конструкцион Интернешнл», ПП «Автомагистраль», ООО «Ростдорстрой», передает gmk.center.

Изначально заказчик допустил всех претендентов к участию в аукционе. В свою очередь, предприятия написали жалобы в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) касательно нарушения Житомирским горсоветом законодательства в сфере закупок. После рассмотрения жалоб АМКУ обязала заказчика отменить решения о допуске компаний к аукциону.

По условиям тендера, реконструкция аэродромного комплекса должна была завершиться до конца 2022 года. Взлетно-посадочной полосу должны удлинить до 2,5 тыс. м и расширить до 40 м.

Такая ситуация повторяется уже второй раз. Первый тендер был объявлен в июне 2021 года. Тогда стоимость работ оценивалась в 476,3 млн грн. Однако торги были отменены из-за нарушения технических требований и невозможности устранить нарушения законодательства в сфере публичных закупок.
Тэги: аэродром, реконструкция, тендер, Житомир
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