Реконструкция житомирского аэродрома: горсовет отклонил заявки участников тендера на 800 млн грн

Управление капитального строительства Житомирского городского совета отклонило все заявки на участие в тендере на реконструкцию аэродромного комплекса в Житомире общей стоимостью 801 млн грн. Об этом свидетельствует информация на площадке Prozorro
.
На участие в аукционе претендовало три компании – ООО «Онур Конструкцион Интернешнл», ПП «Автомагистраль», ООО «Ростдорстрой», передает gmk.center
.
Изначально заказчик допустил всех претендентов к участию в аукционе. В свою очередь, предприятия написали жалобы в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) касательно нарушения Житомирским горсоветом законодательства в сфере закупок. После рассмотрения жалоб АМКУ обязала заказчика отменить решения о допуске компаний к аукциону.
По условиям тендера
, реконструкция аэродромного комплекса должна была завершиться до конца 2022 года. Взлетно-посадочной полосу должны удлинить до 2,5 тыс. м и расширить до 40 м.
Такая ситуация повторяется уже второй раз. Первый тендер был объявлен в июне 2021 года
. Тогда стоимость работ оценивалась в 476,3 млн грн. Однако торги были отменены из-за нарушения технических требований и невозможности устранить нарушения законодательства в сфере публичных закупок.