Власти Житомира хотят реконструировать Польский бульвар: объявлен тендер на 14 млн грн

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на капитальный центр аллеи Польского бульвара.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 14,4 млн. грн.
По условиям тендерной документации, подрядчик должен снять старый асфальт, плитку и бордюры; провести обрезку деревьев; установить видеонаблюдение и новое освещение; устроить водоотвод и полив растений; положить новое покрытие из бетонных плит и плитки; отремонтировать лестницу; установить скамейки, урны, болларды, велопарковки; провести озеленение.
Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года. Аукцион пройдет 15 ноября.
Как сообщал «Журнал Житомира
», главный архитектор города презентовал проект реконструкции
Польского бульвара.