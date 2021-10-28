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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Октябрь » 28 » 11:27:26

Власти Житомира хотят реконструировать Польский бульвар: объявлен тендер на 14 млн грн

Сегодня, 11:27:26 615 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Власти Житомира хотят реконструировать Польский бульвар: объявлен тендер на 14 млн грн

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на капитальный центр аллеи Польского бульвара.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 14,4 млн. грн.

По условиям тендерной документации, подрядчик должен снять старый асфальт, плитку и бордюры; провести обрезку деревьев; установить видеонаблюдение и новое освещение; устроить водоотвод и полив растений; положить новое покрытие из бетонных плит и плитки; отремонтировать лестницу; установить скамейки, урны, болларды, велопарковки; провести озеленение.

Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года. Аукцион пройдет 15 ноября.

Как сообщал «Журнал Житомира», главный архитектор города презентовал проект реконструкции Польского бульвара.
Тэги: реконструкция, Житомир, Бульвар, тендер
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Комментариев: 2
Titan45
1 Виталий (Titan45)   • 13:09:10, Сегодня [Материал]

Да Бульвар в критическом состоянии, а людей там Гуляет НЕ мало. Интересно какую плитку будут ложить. Надеюсь всё будет как нужно ибо сужествующий бульвар в критическом состоянии, а на фоне новенького сквера тем более
Ивасик
2 Телесик (Ивасик)   • 13:57:16, Сегодня [Материал]

Стремный рендер на фото. Больше на рекламу Новой почты похоже.
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