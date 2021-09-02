Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Четверг, 02 Сентября 2021    19:56:57
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 2 » 16:43:21

Объявлен 36-миллионный тендер на реконструкцию котельной в Житомире

Сегодня, 16:43:21 336 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Объявлен 36-миллионный тендер на реконструкцию котельной в Житомире

 Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" объявило тендер на реконструкцию районной котельной РК-10. Об этом сообщается на портале Prozorro.

Котельная размещается в переулке 1-й Винокуренный, 36-А.

Реконструкция предусматривает замену отдельных единиц технологического оборудования существующей газовой котельной и подключения новой ТЭЦ с органическим циклом Ренкина. Она работает на щепе и одновременно сможет производить тепло и электроэнергию.

Согласно условиям тендера, ожидаемая стоимость закупки 36,2 млн грн. Подрядчик должен выполнить работы до 1 октября 2022 года.

Тендерные предложения принимаются до 17 сентября.

Напомним, в Житомире на территории котельной РК-10 за грантовые средства строится уникальная ТЭЦ. Она оснащена турбиной для комбинированного производства тепла и электроэнергии. В марте 2021 года посол Великобритании осмотрела строительство новой ТЭЦ.
Тэги: модернизация, котельная, реконструкция, тендер, Житомир
Новости партнеров
Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 17:30:20, Сегодня [Материал]

а эта котельная на дровах разве ещё не в частной собственности как аэропорт?
рыночек должен порешать...
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus