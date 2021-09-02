Объявлен 36-миллионный тендер на реконструкцию котельной в Житомире

Коммунальное предприятие "Житомиртеплокоммунэнерго" объявило тендер на реконструкцию районной котельной РК-10. Об этом сообщается на портале Prozorro
.
Котельная размещается в переулке 1-й Винокуренный, 36-А.
Реконструкция предусматривает замену отдельных единиц технологического оборудования существующей газовой котельной и подключения новой ТЭЦ с органическим циклом Ренкина. Она работает на щепе и одновременно сможет производить тепло и электроэнергию.
Согласно условиям тендера, ожидаемая стоимость закупки 36,2 млн грн. Подрядчик должен выполнить работы до 1 октября 2022 года.
Тендерные предложения принимаются до 17 сентября.
Напомним, в Житомире на территории котельной РК-10 за грантовые средства строится уникальная ТЭЦ
. Она оснащена турбиной для комбинированного производства тепла и электроэнергии. В марте 2021 года посол Великобритании
осмотрела строительство новой ТЭЦ.