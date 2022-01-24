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Бетонную объездную Житомира продолжат реконструировать: объявлен новый тендер на 4 миллиарда гривен

Сегодня, 08:58:15 879 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Бетонную объездную Житомира продолжат реконструировать: объявлен новый тендер на 4 миллиарда гривен

 В 2022 году продолжится расширение Северного обхода Житомира. В системе Prozorro Служба автомобильных дорог в Житомирской области разместила тендер на реконструкцию автодороги. 

Реконструкция охватит 22-километровый отрезок между населенными пунктами Ивановка и Глубочица. 

Реконструкция Северного обхода Житомира предусматривает:
 
  • демонтаж дорожной одежды на правом и левом проездах, транспортной развязке, примыканиях;
  • демонтаж железобетонных труб, дорожных знаков;
  • устройство земляного полотна (укрепление тела насыпи, боковых каналов);
  • замену и ремонт железобетонных труб, искусственных сооружений;
  • устройство очистных сооружений;
  • устройство дорожной одежды;
  • укрепление обочин, устройство водосбросов, систем водоотведения, примыканий;
  • обустройство дороги.

Ожидаемая стоимость реконструкции - 4 миллиарда гривен.

Как сообщал «Журнал Житомира», Укравтодор и китайская компания Sinohydro Corporation Limited в 2017 году подписали контракт на выполнение работ по реконструкции 22 км северного объезда города Житомира.

Финансирование проекта осуществляется за счет средств ЕБРР, а также ЕИБ. Стоимость работ - более 42 млн евро.

В октябре 2020 года из-за обнаруженного рабочего брака и низких темпов реконструкции Укравтодор разорвал контракт с китайской компанией.
 

«Значительная часть работ была выполнена этим подрядчиком с существенными нарушениями технологии строительства, работы признаны дефектными. Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия на участке. По выводам компании технадзора "IRD ENGINEERING S.R.L.", разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор выявил также другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, возведения искусственных сооружений и тому подобное.

Новый проект реконструкции значительно осложнен необходимостью демонтажа и ликвидации нарушений недобросовестного предшественника. Напомню, что Северный обход Житомира строился из бетона, а потому демонтажные работы потребуют значительных усилий. И самая большая потеря - время. Для транспортной системы Украины зауженные части магистрали М-06 вблизи столицы - это дополнительные расходы на бензин и потраченное время», - комментирует первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.


Состояние объездной в августе 2020 года.
 
Тэги: тендер, реконструкция, объездная дорога, Житомир
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