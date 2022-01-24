Бетонную объездную Житомира продолжат реконструировать: объявлен новый тендер на 4 миллиарда гривен

«Значительная часть работ была выполнена этим подрядчиком с существенными нарушениями технологии строительства, работы признаны дефектными. Среди конкретных примеров рабочего брака - разрушение цементобетонного покрытия на участке. По выводам компании технадзора "IRD ENGINEERING S.R.L.", разрушения возникли вследствие несоблюдения подрядчиком методологии проведения строительных работ. Технадзор выявил также другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, возведения искусственных сооружений и тому подобное.



Новый проект реконструкции значительно осложнен необходимостью демонтажа и ликвидации нарушений недобросовестного предшественника. Напомню, что Северный обход Житомира строился из бетона, а потому демонтажные работы потребуют значительных усилий. И самая большая потеря - время. Для транспортной системы Украины зауженные части магистрали М-06 вблизи столицы - это дополнительные расходы на бензин и потраченное время», - комментирует первый заместитель председателя Укравтодора Андрей Ивко.