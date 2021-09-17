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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 17 » 10:35:26

В Житомире проведут грандиозную реконструкцию музыкально-драматического театра

Сегодня, 10:35:26 435 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире проведут грандиозную реконструкцию музыкально-драматического театра

 Департамент регионального развития Житомирской ОГА объявил тендер на реставрационно-ремонтные работы здания Житомирского академического украинского музыкально-драматического театра имени И. Кочерги. Ожидаемая стоимость проведения работ - около 122 млн грн.

Как сообщает "Перший Житомирський", в театре планируют проводить работы по устройству железобетонных стен и перегородок толщиной от 15 см, что может свидетельствовать о перепланировке.

Козырек планируют украсить объемными панелями, на входе - гранитные ступени. Внутри - плитка, паркет, ковролин и линолеум.

В обновленном драмтеатре будет пассажирский лифт. На сцене установят вращающийся круг, подъемно-спусковые площадки и прочее механическое оборудование.

Сцену и оркестровую яму полностью заменять не будут - их металлические элементы очистят от коррозии и покрасят. Покрытие - из сосновой доски.

Также устроят новое сценическое освещение и акустическую систему. В частности, закупят систему записи и воспроизведения звука, систему трансляции спектаклей, а также - генератор дыма, различные виды микрофонов, прожекторов, студийные мониторы, iPad, MacBook Pro, роутеры, микшеры, сплиттеры и др.

В театре проведут противопожарные мероприятия, в т.ч. устроят противопожарную штору и систему водяного пожаротушения. Также заменят систему отопления и вентиляции, водоснабжения и электроснабжения, охраны и видеонаблюдения.

Все работы подрядчик должен выполнить до 1 декабря 2023 года. Аукцион состоится 30 сентября.

Напомним, о планах начать реконструкцию Житомирского драмтеатра в марте 2019-го говорил экс-председатель ОГА Игорь Гундич. Тогда стоимость реконструкции оценивалась в 35 млн грн.
Тэги: Житомир, реконструкция, театр, тендер
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