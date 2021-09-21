В Житомире отремонтируют театр кукол на Михайловской: объявлен тендер на 60 миллионов

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на ремонтно-реставрационные работы здания театра кукол.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 61 млн 65 тыс. грн.
По условиям технического задания, в здании должны провести общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по отоплению, вентиляции, водопроводу и канализации, монтаж конструкций сцены, монтаж технологической связи, монтаж системы трансляции звука со сцены.
Отмечается, что провести работы в театре на Михайловской подрядчик должен до 1 декабря 2022 года.
Тендерные предложения принимаются до 30 сентября. В тот же день состоится аукцион.
Напомним, в Житомире проведут грандиозную реконструкцию
музыкально-драматического театра.