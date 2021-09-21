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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Сентябрь » 21 » 14:57:39

В Житомире отремонтируют театр кукол на Михайловской: объявлен тендер на 60 миллионов

Вчера, 14:57:39 562 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире отремонтируют театр кукол на Михайловской: объявлен тендер на 60 миллионов

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на ремонтно-реставрационные работы здания театра кукол.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 61 млн 65 тыс. грн.



По условиям технического задания, в здании должны провести общестроительные работы, электромонтажные работы, работы по отоплению, вентиляции, водопроводу и канализации, монтаж конструкций сцены, монтаж технологической связи, монтаж системы трансляции звука со сцены.

Отмечается, что провести работы в театре на Михайловской подрядчик должен до 1 декабря 2022 года.

Тендерные предложения принимаются до 30 сентября. В тот же день состоится аукцион.

Напомним, в Житомире проведут грандиозную реконструкцию музыкально-драматического театра.
Тэги: Житомир, Ремонт, театр, тендер
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Комментариев: 2
bda
1 ДДД (bda)   • 21:18:49, Вчера [Материал]

Я, конечно, догадываюсь, что там ОГРОМНЫЙ поток посетителей, но, блин, 60 млн.! Может, где-то, нужнее? ... а, ну это ж Михайловская ;)
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 21:24:38, Вчера [Материал]

нет
мы любим самолётики и кукол
кстати 60 лямов - это по 200 гривен с каждого житомирца
копейки....
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