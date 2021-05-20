ОГА объявила тендер на капитальный ремонт житомирского бассейна «Авангард»

Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на капитальный ремонт бассейна детско-юношеской спортивной школы «Авангард».
Соответствующая информация 20 мая была обнародована на портале публичных закупок «ProZorro
».
Бассейн находится в Житомире по адресу: Старый бульвар, 9. Ожидаемая стоимость капремонта - 17 млн 337 тыс. грн. Тендерные предложения принимаются до 5 июня. Аукцион начнется 7 июня.
Согласно тендерной документации, подрядчик должен завершить капитальный ремонт бассейна до 1 декабря 2021 года.
Предыстория
Бассейн «Авангард» попал в перечень объектов
, которые в 2021 году реализуются за счет ГФРР. На проведение работ область получит из госбюджета 5 млн 870 тыс. грн.
В 2016 году на ремонт бассейна ДЮСШ «Авангард» потратили более 1 млн грн
.