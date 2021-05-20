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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Май » 20 » 14:38:31

ОГА объявила тендер на капитальный ремонт житомирского бассейна «Авангард»

Сегодня, 14:38:31 483 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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ОГА объявила тендер на капитальный ремонт житомирского бассейна «Авангард»

 Департамент регионального развития Житомирской облгосадминистрации объявил тендер на капитальный ремонт бассейна детско-юношеской спортивной школы «Авангард».

Соответствующая информация 20 мая была обнародована на портале публичных закупок «ProZorro».

Бассейн находится в Житомире по адресу: Старый бульвар, 9. Ожидаемая стоимость капремонта - 17 млн ​​337 тыс. грн. Тендерные предложения принимаются до 5 июня. Аукцион начнется 7 июня.



Согласно тендерной документации, подрядчик должен завершить капитальный ремонт бассейна до 1 декабря 2021 года.
 

Предыстория


Бассейн «Авангард» попал в перечень объектов, которые в 2021 году реализуются за счет ГФРР. На проведение работ область получит из госбюджета 5 млн 870 тыс. грн.

В 2016 году на ремонт бассейна ДЮСШ «Авангард» потратили более 1 млн грн.

Тэги: Житомир, бассейн, тендер, ОГА, Ремонт
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 16:29:29, Сегодня [Материал]

Ежегодно его ремонтируют, а совок как был, так и остался.
И что по мнению чиновников, входит в понятие капитальный ремонт бассейна Авангард?

ЗЫ: Авангарду не поможет ни один ремонт, пока среди персонала сидят совковые сотрудники, к-рые выносят мозг взрослым и детям, постоянно устраивают скандалы, хамят и чувствуют себя богами данного заведения. Совковый подход к управлению заведением делает свое. Благо, есть Спортлайф, где нет всего этого дикого совка, условия в сотни раз лучше, мозги никто не выносит и ходи сколько хочешь и когда хочешь.
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