В Житомире начинают ремонт аварийного корпуса гимназии №23: на работы потратят 28,2 млн грн

Управление капитального строительства Житомирского городского совета выбрало подрядчика на ремонтно-реставрационные работы старого корпуса гуманитарной гимназии №23.
Об этом говорится в тендере, опубликованном на портале Prozorro
.
Ожидаемая стоимость закупки составила 30 млн 575 тыс. грн. В тендере приняли участие 5 компании.
Победителем тендера определили ООО "АртХаус", хотя предложение компании в 28 млн 221 тыс. грн было не самым выгодным.
Победитель торгов должен отремонтировать перекрытия, водосточную систему, крышу, перегородки, обустроить вентиляцию, внутренний водопровод, внутреннюю канализацию, утеплить чердак, провести ремонт внутренних помещений, заменить окна и двери, провести благоустройство и озеленить территорию. Завершить все работы должны до 1 августа 2022 года.
На днях возле гуманитарной гимназии №23 подрядчик уже установил строительный забор.
Фото: Instagram / zhyto_best
Предыстория
В начале 2019 года в старом корпусе Житомирской гуманитарной гимназии №23 частично обвалился потолок
. Две сотни первоклашек были переведены из аварийного помещения в другие корпуса школы и в помещения Житомирского государственного университета имени Ивана Франко
. Позже было принято решение не реконструировать старое здание, которому уже почти 100 лет, а построить полностью новый школьный корпус
.
7 февраля 2020 года на сессии городского совета вернулись к идее реконструкции старого корпуса гуманитарной гимназии №23 и выделили 100 тыс. грн на изготовление проектно-сметной документации. Для начала ремонта перекрытия здания старого корпуса гимназии №23 собирались выделить 1,5 млн грн. А пока часть учеников перевели в корпус на Б. Бердичевской. Родители детей выступали против такого решения
.
В сентябре 2020 года начальник управления капитального строительства горсовета озвучил примерную стоимость ремонта корпуса – 15 млн грн
.