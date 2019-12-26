На ремонт одного из детсадов Житомира потратят почти 16 млн гривен

В Житомире за 15,9 млн грн отремонтируют дошкольное учебное заведение №32. Отчет о заключенном договоре обнародовали на портале публичных закупок «ProZorro».
Работы будет выполнять частная ремонтно-строительная фирма «Комунальник», передает Вголос.Zt
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Заказчиком работ выступило управление капитального строительства Житомирского городского совета. В объявлении о тендере говорится, что это корректировка. Начальная стоимость ремонта детсада составляла более 19 млн грн.
По условиям договора, завершить работы должны до сентября 2020 года.
Стоит добавить, что детский сад находится на Богунии, по улице Гетмана Самойловича, 16. В дошкольном учреждении работает 11 групп, в которых воспитываются около 380 детей.