Майдан Королева будет ремонтировать фирма, реконструирующая Новый бульвар

Управление капитального строительства Житомирского городского совета провело открытые торги на капитальный ремонт площади имени С.П. Королёва.
Ожидаемая стоимость работ составляла 26 млн 545 тыс. 312 грн, сообщается на сайте Prozzorro
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Победителем тендера стало ООО "УК "Комфорт-Буд" с окончательным ценовым предложением в 26 млн 400 тыс. грн. Конкурент, ООО "ЗАБУДОВНИК" предложил 26 млн 500 тыс. 820 грн.
29 ноября было опубликовано сообщение о намерении заключить договор с фирмой "УК "Комфорт-Буд".
Как сообщал "Журнал Житомира
", подрядчик должен положить новую плитку, обустроить лестницу и пандус, провести работы по водоотводу, установить новое освещение и видеонаблюдение, установить скамейки, урны, флагшток и провести озеленение.
Все работы должны быть выполнены до 1 сентября 2022 года
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ООО "УК "Комфорт-Буд"
– зарегистрировано в Житомире в 2016 году. Директор – Балакишиев Станислав Закирович. Основной вид деятельности – строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал – 1 000 грн.
ООО "УК "Комфорт-Буд" проводило реконструкцию Нового бульвара
. Также фирма выиграла тендер и проводит реконструкцию
площади Художественные ворота.