На ремонт тротуара в центре Житомира планируют потратить 2,5 млн грн

Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт тротуара в центре Житомира.
Как сообщается на портале Prozorro
, ожидаемая стоимость закупки составляет 2 млн 475 тыс. грн. Речь идет об участке от ул. Б. Бердичевская до ул. Пушкинская (левая сторона).
В техническом задании указано, что подрядчик должен снять старое асфальтобетонное покрытие, положить новую плитку и заменить бордюры.
По условиям тендерной документации, победитель тендера должен провести капремонт тротуара до конца 2021 года.
Тендерные предложения принимаются до 4 сентября, аукцион запланирован на 6 сентября.
Напомним, Сергей Сухомлин назвал улицы Житомира, на которых отремонтируют тротуары
.