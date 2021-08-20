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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 20 » 12:51:03

На ремонт тротуара в центре Житомира планируют потратить 2,5 млн грн

Вчера, 12:51:03 895 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На ремонт тротуара в центре Житомира планируют потратить 2,5 млн грн

 Управление капитального строительства Житомирского городского совета объявило тендер на капитальный ремонт тротуара в центре Житомира.

Как сообщается на портале Prozorro, ожидаемая стоимость закупки составляет 2 млн 475 тыс. грн. Речь идет об участке от ул. Б. Бердичевская до ул. Пушкинская (левая сторона).

В техническом задании указано, что подрядчик должен снять старое асфальтобетонное покрытие, положить новую плитку и заменить бордюры.

По условиям тендерной документации, победитель тендера должен провести капремонт тротуара до конца 2021 года.

Тендерные предложения принимаются до 4 сентября, аукцион запланирован на 6 сентября.

Напомним, Сергей Сухомлин назвал улицы Житомира, на которых отремонтируют тротуары.
Тэги: Житомир, Ремонт, тротуар, тендер
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Комментариев: 1
Ивасик
1 Телесик (Ивасик)   • 18:32:04, Вчера [Материал]

Кто бы еще поправил старую плитку, к-рая во многих местах просто "гуляет".
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