Курировать ремонт улицы Киевской будет Житомирская ОГА: горисполком передал объект

Житомирский горисполком передал функции заказчика капитального ремонта улицы Киевской департаменту регионального развития Житомирской облгосадминистрации. Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета городского совета.
"Передать проектно-сметную документацию и функции заказчика на капитальный ремонт объекта Житомирской городской объединенной территориальной громады, а именно: "Капитальный ремонт ул. Киевская (от ул. Небесной Сотни до путепровода по Киевскому шоссе) в г. Житомире" департаменту регионального развития Житомирской областной государственной администрации", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.
Ранее Управление капитального строительства горсовета объявило тендер
по разработке проекта на капремонт улицы Киевской от ул. Небесной Сотни до Киевского путепровода. Ориентировочная протяженность дороги - 2,12 км.
Известно, что капитальный ремонт участка дороги будет осуществляться в две очереди:
- от ул. Небесной Сотни до ул. Восточной;
- от ул. Восточная до путепровода по Киевскому шоссе.
В прошлом году ремонт участка улицы Киевской от Соборной площади до ЦУМа
также курировал Департамент регионального развития ОГА.
В начале ноября капремонт завершили, однако на некоторых участках дороги работы выполнены некачественно
. В конце декабря на улице Киевской уже появились первые ямы.