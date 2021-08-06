Курировать ремонт улицы Киевской будет Житомирская ОГА: горисполком передал объект

"Передать проектно-сметную документацию и функции заказчика на капитальный ремонт объекта Житомирской городской объединенной территориальной громады, а именно: "Капитальный ремонт ул. Киевская (от ул. Небесной Сотни до путепровода по Киевскому шоссе) в г. Житомире" департаменту регионального развития Житомирской областной государственной администрации", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.