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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 6 » 16:43:07

Курировать ремонт улицы Киевской будет Житомирская ОГА: горисполком передал объект

Сегодня, 16:43:07 184 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Курировать ремонт улицы Киевской будет Житомирская ОГА: горисполком передал объект

 Житомирский горисполком передал функции заказчика капитального ремонта улицы Киевской департаменту регионального развития Житомирской облгосадминистрации. Соответствующее решение приняли члены исполнительного комитета городского совета.
 

"Передать проектно-сметную документацию и функции заказчика на капитальный ремонт объекта Житомирской городской объединенной территориальной громады, а именно: "Капитальный ремонт ул. Киевская (от ул. Небесной Сотни до путепровода по Киевскому шоссе) в г. Житомире" департаменту регионального развития Житомирской областной государственной администрации", - говорится в документе, опубликованном на сайте мэрии.


Ранее Управление капитального строительства горсовета объявило тендер по разработке проекта на капремонт улицы Киевской от ул. Небесной Сотни до Киевского путепровода. Ориентировочная протяженность дороги - 2,12 км.

Известно, что капитальный ремонт участка дороги будет осуществляться в две очереди:
 
  • от ул. Небесной Сотни до ул. Восточной;
  • от ул. Восточная до путепровода по Киевскому шоссе.

В прошлом году ремонт участка улицы Киевской от Соборной площади до ЦУМа также курировал Департамент регионального развития ОГА.

В начале ноября капремонт завершили, однако на некоторых участках дороги работы выполнены некачественно. В конце декабря на улице Киевской уже появились первые ямы.
Тэги: ОГА, Ремонт, улица Киевская, Житомир
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