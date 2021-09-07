На аэродроме Озерное за 3 года отремонтируют взлетно-посадочную полосу

Управление капитального строительства и ремонта Воздушных Сил ВС Украины заключило договор с турецко-украинским консорциумом «Термінал Япи і Гарантбуд» на реконструкцию искусственных покрытий на аэродроме Озерное за 350 млн грн.
Соглашение было заключено по результатам открытых торгов, которые состоялись на портале Prozorro
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В тендере с ожидаемой стоимостью 431 530 480 грн приняли участие четыре компании, еще несколько предприятий оспаривали условия торгов, однако так и не подали заявки на участие.
Белорусское ОАО «ГДСТ № 4 г.Брест» (имеет представительство в Украине) завершило торги с окончательным предложением в 418 581 565 грн, ООО «Автомагістраль-Південь» - 366 800 008 грн, ООО «Ростдорстрой» - 350 000 000 грн, но консорциумом «Термінал Япи і Гарантбуд» предложил на 1 копейку меньше - 349 999 999,99 и победил в тендере.
Срок выполнения работ до 1 декабря 2024 года.
Напомним, что на аэродроме в Озерном в пригороде Житомира базируется 39-я бригада тактической авиации
(на Су-27).