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Главная » Новости » Житомир » Армия » 2021 » Сентябрь » 7 » 11:39:56

На аэродроме Озерное за 3 года отремонтируют взлетно-посадочную полосу

Сегодня, 11:39:56 1864 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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На аэродроме Озерное за 3 года отремонтируют взлетно-посадочную полосу

 Управление капитального строительства и ремонта Воздушных Сил ВС Украины заключило договор с турецко-украинским консорциумом «Термінал Япи і Гарантбуд» на реконструкцию искусственных покрытий на аэродроме Озерное за 350 млн грн.

Соглашение было заключено по результатам открытых торгов, которые состоялись на портале Prozorro.

В тендере с ожидаемой стоимостью 431 530 480 грн приняли участие четыре компании, еще несколько предприятий оспаривали условия торгов, однако так и не подали заявки на участие.

Белорусское ОАО «ГДСТ № 4 г.Брест» (имеет представительство в Украине) завершило торги с окончательным предложением в 418 581 565 грн, ООО «Автомагістраль-Південь» - 366 800 008 грн, ООО «Ростдорстрой» - 350 000 000 грн, но консорциумом «Термінал Япи і Гарантбуд» предложил на 1 копейку меньше - 349 999 999,99 и победил в тендере.

Срок выполнения работ до 1 декабря 2024 года.

Напомним, что на аэродроме в Озерном в пригороде Житомира базируется 39-я бригада тактической авиации (на Су-27).
Тэги: тендер, аэродром, реконструкция, Озерное
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Комментариев: 1
pushistik13
1 Пушистик (pushistik13)   • 14:31:23, Сегодня [Материал]

ну эти турки и в Якутии аэропорт будут строить в те же сроки
интересно, на какой объект забьют....
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