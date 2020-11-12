Укравтодор будет искать нового подрядчика, который продолжит реконструкцию житомирской объездной

"Чтобы защитить свои имущественные права, Укравтодор воспользовался безусловной банковской гарантией, которую предоставил подрядчик на сумму 8 460 781,87 евро. Сумма перечислена банком-эмитентом на счет Укравтодора и будет использована для финансирования строительства обхода г. Житомир. После завершения всех юридических процедур, определения объемов работ, которые следует исправить и завершить будет объявлен новый тендер на реконструкцию обхода Житомира", - информирует Укравтодор.