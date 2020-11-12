Укравтодор будет искать нового подрядчика, который продолжит реконструкцию житомирской объездной

Укравтодор вскоре объявит новый тендер на реконструкцию северной объездной дороги Житомира (автодорога М-06). Об этом 12 ноября сообщили в государственном агентстве
.
"Чтобы защитить свои имущественные права, Укравтодор воспользовался безусловной банковской гарантией, которую предоставил подрядчик на сумму 8 460 781,87 евро. Сумма перечислена банком-эмитентом на счет Укравтодора и будет использована для финансирования строительства обхода г. Житомир. После завершения всех юридических процедур, определения объемов работ, которые следует исправить и завершить будет объявлен новый тендер на реконструкцию обхода Житомира", - информирует Укравтодор.
С 30 октября участок автодороги передан в эксплуатационное содержание Службы автомобильных дорог в Житомирской области.
Для обеспечения безопасного движения транспорта на отдельных участках:
- уложили выравнивающий слой, основу из щебеночно-песчаной смеси и нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона;
- нанесена временная горизонтальная разметка;
- укрепили обочины и разделительную полосу асфальтогранулятом.
Как сообщал "Журнал Житомира
", Укравтодор разорвал контракт с компанией "Sinohydro Corporation Limited" (КНР), которая выполняла работы по реконструкции северного обхода Житомира. Причина: нарушение контрактных обязательств и неспособность завершить строительство в определенный срок. Был также обнаружен рабочий брак
.