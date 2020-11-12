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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Ноябрь » 12 » 14:44:56

Укравтодор будет искать нового подрядчика, который продолжит реконструкцию житомирской объездной

Сегодня, 15:05:56 610 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Укравтодор будет искать нового подрядчика, который продолжит реконструкцию житомирской объездной

 Укравтодор вскоре объявит новый тендер на реконструкцию северной объездной дороги Житомира (автодорога М-06). Об этом 12 ноября сообщили в государственном агентстве.
 

"Чтобы защитить свои имущественные права, Укравтодор воспользовался безусловной банковской гарантией, которую предоставил подрядчик на сумму 8 460 781,87 евро. Сумма перечислена банком-эмитентом на счет Укравтодора и будет использована для финансирования строительства обхода г. Житомир. После завершения всех юридических процедур, определения объемов работ, которые следует исправить и завершить будет объявлен новый тендер на реконструкцию обхода Житомира", - информирует Укравтодор.


С 30 октября участок автодороги передан в эксплуатационное содержание Службы автомобильных дорог в Житомирской области.

Для обеспечения безопасного движения транспорта на отдельных участках:
 
  • уложили выравнивающий слой, основу из щебеночно-песчаной смеси и нижний слой покрытия из крупнозернистого асфальтобетона;
  • нанесена временная горизонтальная разметка;
  • укрепили обочины и разделительную полосу асфальтогранулятом.

Как сообщал "Журнал Житомира", Укравтодор разорвал контракт с компанией "Sinohydro Corporation Limited" (КНР), которая выполняла работы по реконструкции северного обхода Житомира. Причина: нарушение контрактных обязательств и неспособность завершить строительство в определенный срок. Был также обнаружен рабочий брак.
Тэги: тендер, объездная, Укравтодор, реконструкция
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