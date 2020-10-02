В Житомире начали реконструкцию Нового бульвара. ФОТО

В центре Житомира начинают реконструкцию Нового бульвара. Подрядчик уже огораживает забором место проведения работ.
Победителем тендера на реконструкцию бульвара стала компания "Комфорт-Буд". Соответствующая информация размещена на портале Prozorro
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30 сентября Управление капитального строительства Житомирского городского совета подписало с подрядчиком договор. Стоимость работ составляет 19 миллионов 110 тысяч гривен.
ООО "УК "Комфорт-Буд"
зарегистрировано в 2016 году в Житомире, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Директор - Балакишиев Станислав Закирович. Учредителями общества с уставным капиталом 1000 грн является Галина Рачковская и Александр Петровский.
Напомним, реконструкции Нового бульвара
победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект
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Фото с Facebook-страницы Сергея Роздума