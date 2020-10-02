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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 2 » 08:53:28

В Житомире начали реконструкцию Нового бульвара. ФОТО

Сегодня, 09:06:28 1035 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомире начали реконструкцию Нового бульвара. ФОТО

 В центре Житомира начинают реконструкцию Нового бульвара. Подрядчик уже огораживает забором место проведения работ.

Победителем тендера на реконструкцию бульвара стала компания "Комфорт-Буд". Соответствующая информация размещена на портале Prozorro.

30 сентября Управление капитального строительства Житомирского городского совета подписало с подрядчиком договор. Стоимость работ составляет 19 миллионов 110 тысяч гривен.



ООО "УК "Комфорт-Буд" зарегистрировано в 2016 году в Житомире, специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Директор - Балакишиев Станислав Закирович. Учредителями общества с уставным капиталом 1000 грн является Галина Рачковская и Александр Петровский.

Напомним, реконструкции Нового бульвара победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект









Фото с Facebook-страницы Сергея Роздума
Тэги: Новый бульвар, реконструкция, Житомир
Комментариев: 4
peso
1 peso (peso)   • 11:12:03, Сегодня [Материал]
-1

скоро зима, не думаю, что успеют что-то сделать, только перерыть, а весной увеличат стоимость реконструкции
AlexIvanov
2 Alex Ivanov (AlexIvanov)   • 11:14:07, Сегодня [Материал]
-3

Таки да! Перед смертью не надишатся
Sams2
3 Семенюк Александр (Sams2)   • 11:29:41, Сегодня [Материал]
-3

А чего не в декабре?
victorio
4 Виктор (victorio)   • 13:35:01, Сегодня [Материал]
0

Чего все сразу столько глупых вопросов задают? "почему не зимой?" Потому-что! Осенью снимут и вывезут старый асфальт, плитку, бордюры и прочий хлам. Зимой заровняют новые дорожки, заменят комуникации, установят новые фонари-скамейки-урны... А уже с первым теплом будет новая плитка, деревья, кустарники и финишные работы. Если нормальная организация работы будет то к апрелю-маю будет новый "новый бульвар".
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