Новый бульвар в Житомире ремонтируют под наблюдением археологов. ВИДЕО

В Житомире начали реконструкцию территории Нового бульвара. К проведению работ кроме строителей присоединились археологи, ведь в исторической части города большая вероятность встретить исторические артефакты.
"В европейских странах это передовая практика - когда проходит любое строительство, там всегда присутствуют археологи, потому что обычно обнаруживают много исторических артефактов", - рассказал в комментарии "Суспільне" археолог и научный сотрудник госпредприятия "Охранная археологическая служба Украины" Антон Корж.
Реконструкцию бульвара начали с земляных работ, расширения пешеходной части, прокладки кабелей и водопроводных труб. Сейчас на объекте работает 4 бригады: электрики, сантехники, плиточники и бригада "Зеленбуда", которая утилизирует срезанные деревья.