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Главная » Новости » Житомир » Город » 2020 » Октябрь » 16 » 09:43:41

Новый бульвар в Житомире ремонтируют под наблюдением археологов. ВИДЕО

Сегодня, 09:51:41 837 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Новый бульвар в Житомире ремонтируют под наблюдением археологов. ВИДЕО

 В Житомире начали реконструкцию территории Нового бульвара. К проведению работ кроме строителей присоединились археологи, ведь в исторической части города большая вероятность встретить исторические артефакты.

"В европейских странах это передовая практика - когда проходит любое строительство, там всегда присутствуют археологи, потому что обычно обнаруживают много исторических артефактов", - рассказал в комментарии "Суспільне" археолог и научный сотрудник госпредприятия "Охранная археологическая служба Украины" Антон Корж.

Реконструкцию бульвара начали с земляных работ, расширения пешеходной части, прокладки кабелей и водопроводных труб. Сейчас на объекте работает 4 бригады: электрики, сантехники, плиточники и бригада "Зеленбуда", которая утилизирует срезанные деревья.

Напомним, реконструкции Нового бульвара победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект. На реализацию реконструкции из городского бюджета выделили 19 миллионов гривен.
 
Тэги: реконструкция, Новый бульвар, Житомир, археологи
Комментариев: 1
RaID
1 Сергій (RaID)   • 15:08:40, Сегодня [Материал]
0

Що за варварське відношення до старої плитки? Трактором згребли, частину зламали і в утіль? Що не можна було її зібрати на палети і далі використати у тих місцях де люди місять бруд ногами бо немає покриття? Вам матеріали не потрібні щоб зробити тротуар у іншому місці нехай і з старої плитки?
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