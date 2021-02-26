Вторая очередь реконструкции Нового бульвара: обещают новый фонтан и максимально сохранить старые деревья

В Житомире на Новом бульваре начали вторую очередь реконструкции. В планах: строительство нового фонтана, замена покрытия, освещения, высадка новых растений.
Сейчас подрядчик демонтирует чашу старого фонтана. Новый будет пешеходным, арочным и с подсветкой, говорится в сюжете С-TV
.
"В планах новое озеленение, автоматический полив деревьев, новое освещение, новые скамейки, новая гранитная плитка"
, - отметил начальник управления капитального строительства горсовета Вячеслав Глазунов.
Во время второй очереди реконструкции обещают массово не удалять деревья, кроме пораженных омелой. Весной высадят новые растения - 900 кустов и деревьев.
"Новые деревья, которые будем высаживать, будут возрасте 3-5 лет, их посадят возле мест с лавками, чтобы в процессе роста они создали уют и тень", - добавил Вячеслав Глазунов.
Реконструкции Нового бульвара
Предыстория
победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект
.
Реконструкцию выполняет ООО "УК "Комфорт-Буд"
, стоимость работ - 19 млн 110 тыс. гривен.
Реконструкция первой части
Нового бульвара вызвала бурную реакцию житомирян. Больше всего горожан возмутило
то, что во время реконструкции вырезали деревья, которые росли здесь раньше и давали тень.