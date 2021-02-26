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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Февраль » 26 » 08:39:18

Вторая очередь реконструкции Нового бульвара: обещают новый фонтан и максимально сохранить старые деревья

Сегодня, 08:49:18 363 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Вторая очередь реконструкции Нового бульвара: обещают новый фонтан и максимально сохранить старые деревья

 В Житомире на Новом бульваре начали вторую очередь реконструкции. В планах: строительство нового фонтана, замена покрытия, освещения, высадка новых растений.

Сейчас подрядчик демонтирует чашу старого фонтана. Новый будет пешеходным, арочным и с подсветкой, говорится в сюжете С-TV.

"В планах новое озеленение, автоматический полив деревьев, новое освещение, новые скамейки, новая гранитная плитка", - отметил начальник управления капитального строительства горсовета Вячеслав Глазунов.

Во время второй очереди реконструкции обещают массово не удалять деревья, кроме пораженных омелой. Весной высадят новые растения - 900 кустов и деревьев.
 

"Новые деревья, которые будем высаживать, будут возрасте 3-5 лет, их посадят возле мест с лавками, чтобы в процессе роста они создали уют и тень", - добавил Вячеслав Глазунов.


Предыстория


Реконструкции Нового бульвара победила в голосовании за лучший общегородской общественный проект

Реконструкцию выполняет ООО "УК "Комфорт-Буд", стоимость работ - 19 млн 110 тыс. гривен.

Реконструкция первой части Нового бульвара вызвала бурную реакцию житомирян. Больше всего горожан возмутило то, что во время реконструкции вырезали деревья, которые росли здесь раньше и давали тень.
Тэги: благоустройство, Житомир, реконструкция, Новый бульвар
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