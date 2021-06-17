СБУ «накрыла» в Житомире схему нелегальной миграции: через фиктивные фирмы делали иностранцам документы

«Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и прекратили их незаконную легализацию на территории Украины. По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных «официальных» документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украину», - информирует спецслужба.