СБУ «накрыла» в Житомире схему нелегальной миграции: через фиктивные фирмы делали иностранцам документы

Иностранец создал в Житомире несколько фиктивных фирм, с помощью которых он нелегально переправлял в Украину «гастарбайтеров». Об этом сообщила пресс-служба СБУ
.
«Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и прекратили их незаконную легализацию на территории Украины. По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных «официальных» документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украину», - информирует спецслужба.
Отмечается, что стоимость «услуг» для одного мигранта составляла в среднем $10 тыс. и зависела от «пакета» поддельных документов.
«Фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали «клиентов-строителей» среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину»
, - добавили в Службе безопасности Украины.
Известно, что по этой «схеме» в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев.
По материалам СБУ организатору «трафика» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
Фото: СБУ