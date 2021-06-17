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Главная » Новости » Житомир » Криминал » 2021 » Июнь » 17 » 15:31:56

СБУ «накрыла» в Житомире схему нелегальной миграции: через фиктивные фирмы делали иностранцам документы

Вчера, 15:31:56 537 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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СБУ «накрыла» в Житомире схему нелегальной миграции: через фиктивные фирмы делали иностранцам документы

 Иностранец создал в Житомире несколько фиктивных фирм, с помощью которых он нелегально переправлял в Украину «гастарбайтеров». Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
 

«Контрразведчики СБУ заблокировали канал нелегальной миграции иностранцев и прекратили их незаконную легализацию на территории Украины. По данным следствия, преступный бизнес организовал уроженец одной из стран Западной Азии. Для своего прикрытия он создал несколько строительных фирм в Житомире и использовал их исключительно для изготовления поддельных «официальных» документов: виз, паспортов, видов на жительство иностранцев в Украину», - информирует спецслужба.


Отмечается, что стоимость «услуг» для одного мигранта составляла в среднем $10 тыс. и зависела от «пакета» поддельных документов.

«Фигурант привлек двух сообщников, которые подыскивали «клиентов-строителей» среди иностранцев, в частности выходцев из стран Ближнего Востока, и сопровождали их в Украину», - добавили в Службе безопасности Украины.

Известно, что по этой «схеме» в Украину незаконно въехало почти три десятка иностранцев.

По материалам СБУ организатору «трафика» сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.





Фото: СБУ
Тэги: СБУ, нелегальные мигранты, Житомир
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