Технічне обслуговування «газової труби» - «компроміс» із власною безпекою?

Експлуатуючи авто – водій «заглядає» під капот чи не щодня. Заміна масла, омивача, чи все гаразд з електронікою. Пересвідчившись, що з транспортним засобом все добре, можна впевнено починати рух. Так і з газовою мережею у помешканні: змащені з’єднання, усунення витоків – все це повинно робитися регулярно задля безпеки мешканців будинку. Тільки от довірити такі роботи варто виключно професіоналам: фахівцям, які мають дозвіл на такі роботи.
Шість років тому енергетичний регулятор (НКРЕКП), виключив вартість проведення технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж з тарифу на газопостачання. А це означає, що АТ «Житомиргаз» не може проводити роботи з планового технічного обслуговування та планового випробування на щільність внутрішньобудинкової системи газопостачання житлових будинків, громадських будівель, підприємств побутового та комунального призначення, які виконувалися спеціалістами компанії дотепер, за рахунок тарифної складової. Чинним законодавством передбачено виконання робіт з технічного обслуговування ВБСГ виключно за договорами, що укладатимуться з власниками/управителями житлового фонду на умовах вільного ринку.
Плата за доставку газу – це кошти, які йдуть на утримання газорозподільних мереж всього Житомирського регіону
Кошти, які ви сплачуєте за доставку газу щомісяця йдуть на забезпечення роботи газової мережі області: капітальні та поточні ремонти, встановлення нових, сучасних шафових регуляторних пунктів (ШРП), модернізацію системи, цілодобова робота аварійно-диспетчерської служби. Утримання внутрішньобудинкової системи не входить у цю плату. Рівним чином це як просити у «Водоканалу» їх коштом відшкодувати кошти на ремонт кранів або труб або полагодити електропороводку у квартирі.
Що робити?
Щоб споживання енергоресурсу було безпечним, кожен споживач має налагодити фахове і систематичне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж, заключити договір із підрядником та систематично отримувати таку послугу. АТ «Житомиргаз» професійно, надійно та якісно надає таку послугу. Щоб її отримати потрібно: написати заяву у найближчому 104.ua Клієнтському просторі або зателефонувати до Контакт-центру (0412) 558 004, (098) 067 3338 104 і чекати на візит майстра З Вами обов`язково узгодять дату і час проведення технічного обслуговування.
Варто розуміти, що експлуатація системи газопостачання – це організм, роботу якого постійно потрібно контролювати та проводити профілактику його роботи. У випадку, якщо сталася аварійна ситуація і є витік газу проблему потрібно усувати фахово. Аварійно-диспетчерська служба АТ «Житомиргаз» (номер 104) приїхавши на виклик виконує виключно локалізацію витоку газу.
АТ «Житомиргаз» пропонує технічне обслуговування внутрішньобудинкових мереж (не побутових приладів). Вартість такої послуги – 300 грн на рік.
Більше інформації щодня на офіційній сторінці компанії АТ «Житомиргаз» у Фейсбук, а також на офіційному сайті: zt.dsoua.com
Пресслужба АТ «Житомиргаз»