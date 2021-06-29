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Главная » Новости » Житомир » Спорт » 2021 » Июнь » 29 » 08:32:30

В Житомир на Чемпионат Украины по плаванию приехали 180 спортсменов. ФОТО

Сегодня, 08:32:30 1158 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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В Житомир на Чемпионат Украины по плаванию приехали 180 спортсменов. ФОТО

 В Житомире на выходных прошел Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде. На соревнования приехали 180 пловцов из 11 областей Украины.

Наш город подобные соревнования проводил впервые.

Соревнования проходили на территории городского Гидропарка. Спортсмены соревновались в дистанциях: 10 км, 7,5 км, 5 км и 2,5 км.

Среди пловцов были именитые спортсмены: харьковчанин Игорь Червинский, участник четырех последних Олимпийских игр, и Кристина Панчишко, которая завоевала право участия на Олимпийских играх в Токио.

Победителем на дистанции 10 км среди мужчин стал Александр Олексишин. Лучший результат среди женщин показала Кристина Панчишко.

С результатами соревнований можно ознакомиться на сайте горсовета.

































Фото: ЖМР
Тэги: Житомир, чемпионат Украины, плавание
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