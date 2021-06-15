Житомир впервые примет Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде

«Впервые за всю историю житомирского плаваниz Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде будет организован в Житомире. В соревнованиях примут участие сильнейшие пловцы нашей страны, среди которых участники Олимпийских Игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, члены сборной команды Украины по плаванию на открытой воде», - рассказывает начальниwf управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Ирина Ковальчук.