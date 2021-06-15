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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 15 » 14:31:05

Житомир впервые примет Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде

Сегодня, 14:31:05 523 2 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Житомир впервые примет Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде

 В Житомире на территории гидропарка 26 и 28 июня состоится Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде. В городском совете отметили, что такие соревнования в Житомире состоятся впервые.
 

«Впервые за всю историю житомирского плаваниz Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде будет организован в Житомире. В соревнованиях примут участие сильнейшие пловцы нашей страны, среди которых участники Олимпийских Игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, члены сборной команды Украины по плаванию на открытой воде», - рассказывает начальниwf управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Ирина Ковальчук.


Спортсмены будут соревноваться в дистанциях:
 
  • 10 км (женщины, мужчины; девушки и юноши 2002 - 2003 г.р.);
  • 7,5 км (девушки и юноши 2004 - 2005 г.р.);
  • 5 км (женщины, мужчины; девушки и юноши 2002 - 2007 г.р.);
  • 2,5 км (спортсмены категории «Masters»).
 

Организаторами мероприятия являются Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация плавания Украины при поддержке Житомирского городского совета, Житомирской областной государственной администрации, отделения НОК Украины в Житомирской области, спортивного клуба «Житомир Аква Мастерс».

Кроме того, 17-18 июля в Житомире планируют провести традиционный турнир «Teteriv open». Спортивное мероприятие будет проходить в нашем городе уже в шестой раз. На соревнованиях предложат дистанции в зависимости от уровня подготовки участников как для начинающих, так и профессионалов (300 м, 600 м, 1,5 км, 3 км, 5 км).
Тэги: чемпионат Украины, Житомир, плавание
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Комментариев: 2
ZVEZDA
1 Житомирянин (ZVEZDA)   • 15:05:36, Сегодня [Материал]

Супер! Житомир рулить по греблі, а тепер і по плаванню!!!
2257343
2 Оксана (2257343)   • 15:42:01, Сегодня [Материал]

О, а трасса на Покровського уже готовится
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