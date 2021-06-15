Житомир впервые примет Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде

В Житомире на территории гидропарка 26 и 28 июня состоится Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде. В городском совете отметили, что такие соревнования в Житомире состоятся впервые.
«Впервые за всю историю житомирского плаваниz Чемпионат Украины по плаванию на открытой воде будет организован в Житомире. В соревнованиях примут участие сильнейшие пловцы нашей страны, среди которых участники Олимпийских Игр, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, члены сборной команды Украины по плаванию на открытой воде», - рассказывает начальниwf управления по делам семьи, молодежи и спорта городского совета Ирина Ковальчук.
Спортсмены будут соревноваться в дистанциях:
10 км (женщины, мужчины; девушки и юноши 2002 - 2003 г.р.);
7,5 км (девушки и юноши 2004 - 2005 г.р.);
5 км (женщины, мужчины; девушки и юноши 2002 - 2007 г.р.);
2,5 км (спортсмены категории «Masters»).
Организаторами мероприятия являются Министерство молодежи и спорта Украины и Федерация плавания Украины при поддержке Житомирского городского совета, Житомирской областной государственной администрации, отделения НОК Украины в Житомирской области, спортивного клуба «Житомир Аква Мастерс».
Кроме того, 17-18 июля в Житомире планируют провести традиционный турнир «Teteriv open». Спортивное мероприятие будет проходить в нашем городе уже в шестой раз. На соревнованиях предложат дистанции в зависимости от уровня подготовки участников как для начинающих, так и профессионалов (300 м, 600 м, 1,5 км, 3 км, 5 км).