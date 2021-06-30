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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июнь » 30 » 13:27:09

Аэропорт «Житомир» получил разрешение на открытие международного пункта пропуска

Сегодня, 13:27:49 1059 4 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аэропорт «Житомир» получил разрешение на открытие международного пункта пропуска

 В аэропорту "Житомир" откроют пункт пропуска через государственную границу. Соответствующее решение было принято 30 июня в ходе заседания Правительства.

Пункт будет обеспечивать в круглосуточном режиме пропуск как людей, так и грузов.
 

"Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" (дочернее предприятие "Международный аэропорт Житомир имени С.П.Королева" общества с ограниченной ответственностью "Аккорд") для грузового и пассажирского воздушного сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным время работы", - говорится в решении.




Напомним, пункт пропуска через госграницу открыли в житомирском аэропорту со второй попытки. В феврале 2021 года вопрос сняли с рассмотрения.

18 июня был объявлен тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир».





Фото: ЖГС
Тэги: аэропорт Житомир, кабмин, пункт пропуска, Житомир
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Комментариев: 3
dakar
1 Инспектор Кранник (dakar)   • 16:25:39, Сегодня [Материал]

Где они в том маленьком здании размером с автовокзал собираются международный пункт пропуска установить? Кто сейчас летал знает сколько различных проверок надо пройти и сколько это все занимает места.
pushistik13
2 Пушистик (pushistik13)   • 17:08:37, Сегодня [Материал]

там всё уже оборудовано
вопрос был только в бумажках
predi
3 predi (predi)   • 19:07:14, Сегодня [Материал]

А розширення злітної смуги і сухомлинскі землі на котрих планують це зробити- це не заперечує проєкт чи це буде дерибан під цією маскою?
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