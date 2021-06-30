Аэропорт «Житомир» получил разрешение на открытие международного пункта пропуска

В аэропорту "Житомир" откроют пункт пропуска через государственную границу. Соответствующее решение было принято 30 июня в ходе заседания Правительства
.
Пункт будет обеспечивать в круглосуточном режиме пропуск как людей, так и грузов.
"Открыть международный пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" (дочернее предприятие "Международный аэропорт Житомир имени С.П.Королева" общества с ограниченной ответственностью "Аккорд") для грузового и пассажирского воздушного сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным время работы", - говорится в решении.
Напомним, пункт пропуска через госграницу открыли в житомирском аэропорту со второй попытки. В феврале 2021 года вопрос сняли с рассмотрения
.
18 июня был объявлен тендер
на реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта «Житомир».
Фото: ЖГС