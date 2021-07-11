Cамые дешевые базы отдыха на побережье Азовского и Черного моря: как выглядит жилье. ФОТО

База отдыха «Оксамит» находится в селе Геническая горка и в сезона 2021 за проживание просит от 100 грн за человека. Взамен – деревянные домики с кроватями, холодильником, посуда для приготовления еды. Готовить можно самостоятельно на общей кухне, либо заказать питание в столовой. На территории базы есть стоянка, детская площадка, бесплатный Интернет.
«Деффа» база отдыха в Стрелковом сдает деревянные домики по цене от 100 до 150 грн за место. Каждый номер укомплектован необходимой мебелью – шкафчиком для одежды, кроватями, вентилятором, холодильником и столом со стульями. Для отдыхающих есть бесплатный wi-fi.
База отдыха «Таврия» находится на Арабатской стрелке в селе Стрелковое. Самые дешевые номера тут обойдутся от 170 до 220 грн за человека. За эти деньги отдыхающий получит минимум необходимых условий – в номере будет кровать, телевизор и беспроводной Интернет.
Все остальное – ванна, туалет, холодильник и кухня – общие на три комнаты. В качестве бонуса – база отдыха находится практически на самом пляже.
«Купава» — база отдыха, которая также находится неподалеку от пляжа, в селе Генкорка. За 150-170 грн с человека в сутки отпускникам предлагают жить в деревянном домике, где есть вода, электрическая плита, холодильник и небольшая веранда.
Возле домика есть стол и стулья – такая импровизированная «столовая» на свежем воздухе.
Отдохнуть за 100 грн в сутки с человека можно и в самом Геническе. Так, база отдыха «Гюнай» предлагает всем желающим небольшие комнатки с кондиционером, Интернетом, туалетом и душем на блок.
За эти деньги отдыхающие получат не только необходимую мебель, но и прекрасный вид на море из окна – база находится практически на самом берегу.
В Бердянске жилье с аналогичными условиями обойдется дороже – в 250 грн с человека. База отдыха «Прибой» за эти деньги селит отдыхающих в кирпичных домиках, что большой плюс, так как в них летом не так жарко, как в деревянных.
В них есть даже оконный кондиционер, а вот горячая вода – по графику. Зато море находится всего в 20 метрах от номеров. На базе есть детская площадка и парковка для авто, на пляже рядом – кафе и дискотека.
Отдохнуть этим летом в Кирилловке влетит в копеечку. Так, в гостевом доме «Аквахаус» самые низкие цены стартуют от 200 до 400 грн за двухместный номер в зависимости от сезона. На территории есть бассейн, детская площадка, стоянка для авто и бесплатный Интернет.
А вот до моря придется идти минут 15.
Жилье в Кирилловке на базе отдыха «Батківська хата» обойдется в 300-400 грн за двухместный номер. Однако администрация базы честно предупреждает, что цена в течении лета может измениться.
За эти деньги клиент получит комнату с холодильником, кроватями, столом и стульями. До моря идти 20 минут.
Отдохнуть на базе отдыха «Алиса», что на Федотовой косе можно за 150 грн с человека. За эти деньги отдыхающий получит бесплатный летний душ, комплект постельного белья и питьевую воду. А вот Интернет – уже за деньги. Есть столовая, но можно готовить и на общей кухне.
При этом кухонный инвентарь отдыхающим выдается лишь по просьбе.
За 250 грн с человека можно отдохнуть на базе отдыха «Запорожец» на Федотовой косе. За эти деньги предоставляют деревянный домик у моря со стандартным набором мебели. Главная фишка базы – домики стоят на пляже, в 10 метрах от моря.
В качестве дополнительной «опции» за отдельную плату можно питаться в столовой базы по системе «шведский стол».
Для тех, кто хочет окунуться в глубокие холодные волны и при этом не оставить на море все деньги, журналисты сделали подборку ТОП-10 самых недорогих баз отдыха на Черноморском побережье. Цены тут, как и на Азовском море, зависят от «низкого» и «высокого» сезонов. Последний начинается в последних числах июня и заканчивается в последнюю неделю августа.
Частный пансионат «100 дней лета» в Скадовске сдает комнаты по 70-90 грн с отдыхающего. В эту плату помимо кровати в комнате входит телевизор, холодильник.
Все остальные удобства – от туалет до кухни – во дворе и общие. Есть возможность бесплатно поставить авто и пользоваться Интернетом. До моря идти 10-15 минут.
Домовладение «Морской волк» в Скадовске сдает комнаты по 70-80 грн с человека. В эту сумму входит телевизор и холодильник в номере, общая кухня и удобства во дворе. Душ подогревается от солнца.
Есть парковка, Интернет и до моря идти около 10 минут. Во дворе есть небольшая детская площадка.
Частный дом «У Михайловны» в Скадовске за цену от 80 до 100 грн предлагает отдыхающему комнату с кроватями, стульями, столом и вешалкой для одежды.
Есть Интернет и стоянка для авто, еду можно готовить самостоятельно на кухне, удобства – во дворе. До моря идти около 10 минут.
Домовладение «Аквамарин» за 100-150 грн с человека предлагает «стандартный» набор – в комнате телевизор, во дворе душ, туалет на этаже, а на территории общая кухня, но можно заказать и питание.
Есть Интернет, а вот за парковку придется доплатить. Территориально находится в Скадовске. До моря идти 3 минуты.
Пансионат «Азимут» в Железном Порту предлагает жилье в 200 м от берега моря. На территории есть бассейн, детская игровая площадка, столовая, бар, продуктовый магазин и беседки с мангалами. В каждом номере есть балкон со столиком и стульями.
Предоставляется бесплатная парковка и Интернет. За 70-150 грн с человека в зависимости от сезона отдыхающий получит небольшую комнату, где стоит 2 или 3 кровати. Условия на этаже.
Частное домовладение «Багровый» в Лазурном просит с человека 120-150 грн в день, в зависимости от сезона и предлагает номер с кроватями, телевизором и вентилятором. Кухня — общая, а туалет и душ – на территории.
Также на территории есть детская площадка и место для стоянки авто. По всей базе работает беспроводной Интернет. До моря идти порядка 15 минут, но рынок рядом – всего пять минут ходьбы.
Пансионат «Вилла Лена» в Железном порту находится в 150 метрах от главной набережной и 5 минутах ходьбы от моря. На территории есть кухня для приготовления еды, столовая, парковка, бесплатный Интернет и бассейн с зоной отдыха.
Для детей – песочница и качели. Удобства для отдыхающих – на этаже. В номере за 100-180 грн кроме кровати есть телевизор и холодильник.
Пансионат «Итальянский дворик» в Железному порту просит за проживание от 100 до 220 грн с человека. За это отдыхающим предоставят номер не только с кроватями, но и холодильником, столиком, телевизором и туалетом. Душ – на территории.
Море находится в 80 метрах от корпусов с комнатами. Также пансионат предоставляет бесплатную парковку, Интернет, готовить можно на общей кухне, а можно – питаться в столовой.
Пансионат «Зюйд» в Лазурном предлагает отдыхающим номера от 120 до 220 грн с человека. Отдыхающего разместят в номере с кроватью, журнальным столиком, вентилятором и парой стульев. Холодильник и туалет с душем – общие, зато есть парковка и Интернет.
Готовить и кушать можно на общей кухне, а можно в столовой. На территории имеется бассейн. До моря около 10 минут ходьбы.
База отдыха «Эксклюзив» в Лазурном предоставляет даже одноместные номера. В комнате есть холодильник, телевизор, вентилятор и сейф. Удобства на этаже, а парковка – за территорией базы. На территории есть Интернет, детский бассейн и площадка.
Приготовить еду можно на общей кухне, где все необходимое выдадут лично отдыхающему в руки. Использовать мультиварки на территории базы запрещено. Стоимость проживания — порядка 180-220 грн в сутки с человека. До моря идти около 10 минут.
Для тех, кто жить не может без Черного моря и одесского колорита, кому не слишком важны удобства и красота номера мы сделали подборку самых бюджетных баз отдыха на побережье.
Комплекс с проживанием в семье «Дворик» находится в Затоке. Самый дешевый номер тут обойдется в 275 грн на одного. Для двоих цена вырастает до 450 грн в сутки.
В номере есть кровать, вешалка, кондиционер и Интернет. Кухня и удобства – общие.
Гостевой дом «Лиманская, 29/1» находится в Затоке. За 320 грн тут можно снять бюджетный номер с двуспальной кроватью, общими удобствами и кухней.
Во дворе есть парковка и детская площадка.
Гостиница «Голубая лагуна» расположена в Коблево. Море тут рядом, а за 300 грн в сутки отдыхающие получат двухместный номер с вентилятором, вешалкой, и общими условиями и столом со стульями на улице. Зато тут есть бесплатный Интернет и парковка.
Посмотреть телевизор можно будет в общей комнате. Готовить можно на общей кухне.
Мини-отель «12 месяцев» находится в 20 минутах ходьбы от курортного района Аркадия. За 350 грн в сутки отдыхающие получат номер с кондиционером и телевизором.
Кушать можно в кафе или ресторанах неподалеку отеля. До пляжа идти 7-10 минут.
Гостиница «Гостевой дом Грязи Лимана» сдает комнаты для одного по 400 грн за сутки. За эти деньги отдыхающий получит небольшую комнату с кондиционером, телевизором, холодильником и диваном-кроватью. Номер с двуспальной кроватью обойдется в 550 грн в сутки. Все удобства на этаже.
Приготовить еду можно на общей кухне. Есть бесплатная парковка, Интернет. Рядом остановка транспорта. Гостиница находится в 4 км от Черного моря и в 8 км от центра Одессы.
Кого не смущает проживание в одной квартире с хозяевами сдается комната в 2 км от курортного микрорайона Лузановка. Называется «домашний» отель незамысловато «Сдам посуточно отдельные комнаты». У отдыхающего будет балкон, терраса, а в комнате есть микроволновка, электрочайник, постельное белье и туалетные принадлежности.
Готовить еду можно на общей кухне, удобства тоже общие. Цена за сутки 400 грн. Расстояние до центра Одессы составляет порядка 10 км.
Кемпинг «Room in Summer House» находится неподалеку от пляжей Ланжерон и Отрада в Одессе. Комната с двуспальной кроватью обойдется в 400 грн в сутки.
Готовить еду и пить чай можно на общей кухне, удобства тоже общие. В номере есть вентилятор, шкаф, можно пользоваться стиральной машинкой, утюгом, Интернетом и кофемашиной.
Гостиница «Блаз» расположена в 5 км от Черного моря и в 2 км от рынка Привоз в Одессе. За 450 грн тут можно снять двухместный номер с кроватью, телевизором, вешалкой.
Удобства на этаже. Есть бесплатный Интернет. Питаться можно в соседнем кафе.
Отель «Зирка» находится в центре Одессы. За 450 грн в сутки отдыхающий получит номер без окон, но с удобствами, Интернетом и телевизором. Питаться можно в баре отеля.
Рядом есть различные кафе. До пляжа можно доехать на автобусе за 10 минут.
Кемпинг «Комната у моря» находится в 900 м от пляжа в Одессе. На территории есть частная парковка, можно готовить барбекю, в каждом номере помимо основного «набора» в виде кровати, вешалки и Интернета есть кухня с холодильником.
Импровизированная столовая находится во дворе. Цена за сутки для двоих 450 грн.