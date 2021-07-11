Cамые дешевые базы отдыха на побережье Азовского и Черного моря: как выглядит жилье. ФОТО

Самые дешевые базы отдыха на Азовском море

База отдыха «Оксамит» в селе Геническая горка





Стартовал жаркий летний сезон, на украинских морских курортах Азовского и Черного моря уже готовы принимать экономным отдыхающих из Житомира. Предлагают бюджетное жилье в деревянных домиках, удобства на территории, а еду нужно будет готовить на общей кухне.Для тех, кто хочет отдохнут и сэкономить, за минимум денег получив максимум моря и пляжа вот журналисты dnepr.info подготовили подборку где есть самые недорогие базы отдыха, гостевые дома, мини отели и комнаты на море.

База отдыха «Оксамит» находится в селе Геническая горка и в сезона 2021 за проживание просит от 100 грн за человека. Взамен – деревянные домики с кроватями, холодильником, посуда для приготовления еды. Готовить можно самостоятельно на общей кухне, либо заказать питание в столовой. На территории базы есть стоянка, детская площадка, бесплатный Интернет.



База отдыха «Деффа» в Стрелковом

«Деффа» база отдыха в Стрелковом сдает деревянные домики по цене от 100 до 150 грн за место. Каждый номер укомплектован необходимой мебелью – шкафчиком для одежды, кроватями, вентилятором, холодильником и столом со стульями. Для отдыхающих есть бесплатный wi-fi.





База отдыха «Таврия» на Арабатской стрелке

База отдыха «Таврия» находится на Арабатской стрелке в селе Стрелковое. Самые дешевые номера тут обойдутся от 170 до 220 грн за человека. За эти деньги отдыхающий получит минимум необходимых условий – в номере будет кровать, телевизор и беспроводной Интернет.







Все остальное – ванна, туалет, холодильник и кухня – общие на три комнаты. В качестве бонуса – база отдыха находится практически на самом пляже.

База отдыха «Купава» в селе Генкорка

«Купава» — база отдыха, которая также находится неподалеку от пляжа, в селе Генкорка. За 150-170 грн с человека в сутки отпускникам предлагают жить в деревянном домике, где есть вода, электрическая плита, холодильник и небольшая веранда.





Возле домика есть стол и стулья – такая импровизированная «столовая» на свежем воздухе.





База отдыха «Гюнай» в Геническе

Отдохнуть за 100 грн в сутки с человека можно и в самом Геническе. Так, база отдыха «Гюнай» предлагает всем желающим небольшие комнатки с кондиционером, Интернетом, туалетом и душем на блок.





За эти деньги отдыхающие получат не только необходимую мебель, но и прекрасный вид на море из окна – база находится практически на самом берегу.





База отдыха «Прибой» в Бердянске

В Бердянске жилье с аналогичными условиями обойдется дороже – в 250 грн с человека. База отдыха «Прибой» за эти деньги селит отдыхающих в кирпичных домиках, что большой плюс, так как в них летом не так жарко, как в деревянных.







В них есть даже оконный кондиционер, а вот горячая вода – по графику. Зато море находится всего в 20 метрах от номеров. На базе есть детская площадка и парковка для авто, на пляже рядом – кафе и дискотека.

Гостевой дом «Аквахаус» в Кирилловке

Отдохнуть этим летом в Кирилловке влетит в копеечку. Так, в гостевом доме «Аквахаус» самые низкие цены стартуют от 200 до 400 грн за двухместный номер в зависимости от сезона. На территории есть бассейн, детская площадка, стоянка для авто и бесплатный Интернет.







А вот до моря придется идти минут 15.





База отдыха «Батківська хата» в Кирилловке

Жилье в Кирилловке на базе отдыха «Батківська хата» обойдется в 300-400 грн за двухместный номер. Однако администрация базы честно предупреждает, что цена в течении лета может измениться.







За эти деньги клиент получит комнату с холодильником, кроватями, столом и стульями. До моря идти 20 минут.





База отдыха «Алиса» на Федотовой косе

Отдохнуть на базе отдыха «Алиса», что на Федотовой косе можно за 150 грн с человека. За эти деньги отдыхающий получит бесплатный летний душ, комплект постельного белья и питьевую воду. А вот Интернет – уже за деньги. Есть столовая, но можно готовить и на общей кухне.





При этом кухонный инвентарь отдыхающим выдается лишь по просьбе.





База отдыха «Запорожец» на Федотовой косе

За 250 грн с человека можно отдохнуть на базе отдыха «Запорожец» на Федотовой косе. За эти деньги предоставляют деревянный домик у моря со стандартным набором мебели. Главная фишка базы – домики стоят на пляже, в 10 метрах от моря.





В качестве дополнительной «опции» за отдельную плату можно питаться в столовой базы по системе «шведский стол».







ТОП-10 дешевых баз отдыха на Черноморском побережье

В этом году отдохнуть недорого можно и на Черном море. По сравнению с базами отдыха и гостиницами на Азовском побережье, условия тут лучше, развлечений больше, а в качестве бонуса дельфины, которые любят близко подплывать к берегу и меньшее количество медуз в жаркие месяцы.

Для тех, кто хочет окунуться в глубокие холодные волны и при этом не оставить на море все деньги, журналисты сделали подборку ТОП-10 самых недорогих баз отдыха на Черноморском побережье. Цены тут, как и на Азовском море, зависят от «низкого» и «высокого» сезонов. Последний начинается в последних числах июня и заканчивается в последнюю неделю августа.

Пансионат «100 дней лета» в Скадовске

Частный пансионат «100 дней лета» в Скадовске сдает комнаты по 70-90 грн с отдыхающего. В эту плату помимо кровати в комнате входит телевизор, холодильник.





Все остальные удобства – от туалет до кухни – во дворе и общие. Есть возможность бесплатно поставить авто и пользоваться Интернетом. До моря идти 10-15 минут.





Домо «Морской волк» в Скадовске

Домовладение «Морской волк» в Скадовске сдает комнаты по 70-80 грн с человека. В эту сумму входит телевизор и холодильник в номере, общая кухня и удобства во дворе. Душ подогревается от солнца.







Есть парковка, Интернет и до моря идти около 10 минут. Во дворе есть небольшая детская площадка.





Дом «У Михайловны» в Скадовске

Частный дом «У Михайловны» в Скадовске за цену от 80 до 100 грн предлагает отдыхающему комнату с кроватями, стульями, столом и вешалкой для одежды.







Есть Интернет и стоянка для авто, еду можно готовить самостоятельно на кухне, удобства – во дворе. До моря идти около 10 минут.





Домовладение «Аквамарин» в Скадовске

Домовладение «Аквамарин» за 100-150 грн с человека предлагает «стандартный» набор – в комнате телевизор, во дворе душ, туалет на этаже, а на территории общая кухня, но можно заказать и питание.







Есть Интернет, а вот за парковку придется доплатить. Территориально находится в Скадовске. До моря идти 3 минуты.





Пансионат «Азимут» в Железном Порту

Пансионат «Азимут» в Железном Порту предлагает жилье в 200 м от берега моря. На территории есть бассейн, детская игровая площадка, столовая, бар, продуктовый магазин и беседки с мангалами. В каждом номере есть балкон со столиком и стульями.







Предоставляется бесплатная парковка и Интернет. За 70-150 грн с человека в зависимости от сезона отдыхающий получит небольшую комнату, где стоит 2 или 3 кровати. Условия на этаже.





Частный дом «Багровый» в Лазурном

Частное домовладение «Багровый» в Лазурном просит с человека 120-150 грн в день, в зависимости от сезона и предлагает номер с кроватями, телевизором и вентилятором. Кухня — общая, а туалет и душ – на территории.







Также на территории есть детская площадка и место для стоянки авто. По всей базе работает беспроводной Интернет. До моря идти порядка 15 минут, но рынок рядом – всего пять минут ходьбы.





Пансионат «Вилла Лена» в Железном порту

Пансионат «Вилла Лена» в Железном порту находится в 150 метрах от главной набережной и 5 минутах ходьбы от моря. На территории есть кухня для приготовления еды, столовая, парковка, бесплатный Интернет и бассейн с зоной отдыха.







Для детей – песочница и качели. Удобства для отдыхающих – на этаже. В номере за 100-180 грн кроме кровати есть телевизор и холодильник.





Пансионат «Итальянский дворик» в Железному порту

Пансионат «Итальянский дворик» в Железному порту просит за проживание от 100 до 220 грн с человека. За это отдыхающим предоставят номер не только с кроватями, но и холодильником, столиком, телевизором и туалетом. Душ – на территории.





Море находится в 80 метрах от корпусов с комнатами. Также пансионат предоставляет бесплатную парковку, Интернет, готовить можно на общей кухне, а можно – питаться в столовой.





Пансионат «Зюйд» в Лазурном

Пансионат «Зюйд» в Лазурном предлагает отдыхающим номера от 120 до 220 грн с человека. Отдыхающего разместят в номере с кроватью, журнальным столиком, вентилятором и парой стульев. Холодильник и туалет с душем – общие, зато есть парковка и Интернет.







Готовить и кушать можно на общей кухне, а можно в столовой. На территории имеется бассейн. До моря около 10 минут ходьбы.





База отдыха «Эксклюзив» в Лазурном

База отдыха «Эксклюзив» в Лазурном предоставляет даже одноместные номера. В комнате есть холодильник, телевизор, вентилятор и сейф. Удобства на этаже, а парковка – за территорией базы. На территории есть Интернет, детский бассейн и площадка.







Приготовить еду можно на общей кухне, где все необходимое выдадут лично отдыхающему в руки. Использовать мультиварки на территории базы запрещено. Стоимость проживания — порядка 180-220 грн в сутки с человека. До моря идти около 10 минут.









“Бюджетная Одесса”: как выглядят самое дешевое жилье

Для тех, кто жить не может без Черного моря и одесского колорита, кому не слишком важны удобства и красота номера мы сделали подборку самых бюджетных баз отдыха на побережье.

Комплекс «Дворик» в Затоке

Комплекс с проживанием в семье «Дворик» находится в Затоке. Самый дешевый номер тут обойдется в 275 грн на одного. Для двоих цена вырастает до 450 грн в сутки.



В номере есть кровать, вешалка, кондиционер и Интернет. Кухня и удобства – общие.



Гостевой дом «Лиманская» в Затоке

Гостевой дом «Лиманская, 29/1» находится в Затоке. За 320 грн тут можно снять бюджетный номер с двуспальной кроватью, общими удобствами и кухней.





Во дворе есть парковка и детская площадка.





Гостиница «Голубая лагуна» в Коблево

Гостиница «Голубая лагуна» расположена в Коблево. Море тут рядом, а за 300 грн в сутки отдыхающие получат двухместный номер с вентилятором, вешалкой, и общими условиями и столом со стульями на улице. Зато тут есть бесплатный Интернет и парковка.







Посмотреть телевизор можно будет в общей комнате. Готовить можно на общей кухне.





Отель «12 месяцев» в Одессе

Мини-отель «12 месяцев» находится в 20 минутах ходьбы от курортного района Аркадия. За 350 грн в сутки отдыхающие получат номер с кондиционером и телевизором.





Кушать можно в кафе или ресторанах неподалеку отеля. До пляжа идти 7-10 минут.

«Гостевой дом Грязи Лимана» в Одессе

Гостиница «Гостевой дом Грязи Лимана» сдает комнаты для одного по 400 грн за сутки. За эти деньги отдыхающий получит небольшую комнату с кондиционером, телевизором, холодильником и диваном-кроватью. Номер с двуспальной кроватью обойдется в 550 грн в сутки. Все удобства на этаже.







Приготовить еду можно на общей кухне. Есть бесплатная парковка, Интернет. Рядом остановка транспорта. Гостиница находится в 4 км от Черного моря и в 8 км от центра Одессы.





Отдельные комнаты в Одессе

Кого не смущает проживание в одной квартире с хозяевами сдается комната в 2 км от курортного микрорайона Лузановка. Называется «домашний» отель незамысловато «Сдам посуточно отдельные комнаты». У отдыхающего будет балкон, терраса, а в комнате есть микроволновка, электрочайник, постельное белье и туалетные принадлежности.





Готовить еду можно на общей кухне, удобства тоже общие. Цена за сутки 400 грн. Расстояние до центра Одессы составляет порядка 10 км.

Кемпинг «Room in Summer House» в Одессе

Кемпинг «Room in Summer House» находится неподалеку от пляжей Ланжерон и Отрада в Одессе. Комната с двуспальной кроватью обойдется в 400 грн в сутки.







Готовить еду и пить чай можно на общей кухне, удобства тоже общие. В номере есть вентилятор, шкаф, можно пользоваться стиральной машинкой, утюгом, Интернетом и кофемашиной.





Гостиница «Блаз» в Одессе

Гостиница «Блаз» расположена в 5 км от Черного моря и в 2 км от рынка Привоз в Одессе. За 450 грн тут можно снять двухместный номер с кроватью, телевизором, вешалкой.







Удобства на этаже. Есть бесплатный Интернет. Питаться можно в соседнем кафе.

Отель «Зирка» в Одессе

Отель «Зирка» находится в центре Одессы. За 450 грн в сутки отдыхающий получит номер без окон, но с удобствами, Интернетом и телевизором. Питаться можно в баре отеля.







Рядом есть различные кафе. До пляжа можно доехать на автобусе за 10 минут.





Кемпинг «Комната у моря» в Одессе

Кемпинг «Комната у моря» находится в 900 м от пляжа в Одессе. На территории есть частная парковка, можно готовить барбекю, в каждом номере помимо основного «набора» в виде кровати, вешалки и Интернета есть кухня с холодильником.



Импровизированная столовая находится во дворе. Цена за сутки для двоих 450 грн.



