Журнал Житомир инфо

УКР | РУС        Сегодня: Среда, 14 Июля 2021    00:28:51
|
Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Июль » 13 » 15:28:03

Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда из Житомира в Одессу

Вчера, 15:28:03 600 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
Выдели слово мышкой
и нажми Ctrl+Enter
Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда из Житомира в Одессу

 "Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир - Одесса, принимая во внимание большую популярность указанного маршрута. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба УЗ.

Дополнительные рейсы запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.

Из Житомира поезд отправляется в 23:15 и прибывает к морю в 9:29. Обратно из Одессы он отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.

Напомним, поезд начал курсировать с 1 июля. Стоимость билетов из Житомира в Одессу стартует от 169 грн за плацкарт. Билет в купе стоит от 243 грн, а в вагоне-люкс - от 559 грн.

Билеты можно приобрести в кассе вокзала или онлайн.
Тэги: одесса, поезд, Укрзалізниця
Новости партнеров
Комментариев: 0
Полезное объявление:
Читайте ЖЖ.инфо

Новости Житомира по теме:

Останні новини Житомира

Система Orphus