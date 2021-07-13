Укрзализныця назначила дополнительные рейсы поезда из Житомира в Одессу

"Укрзализныця" назначила дополнительные рейсы поезда №131/132 Житомир - Одесса, принимая во внимание большую популярность указанного маршрута. Об этом 13 июля сообщила пресс-служба УЗ
.
Дополнительные рейсы запланированы на 18, 22, 26 и 30 июля, а также на 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 и 30 августа.
Из Житомира поезд отправляется в 23:15 и прибывает к морю в 9:29. Обратно из Одессы он отправляется в 12:27 и прибывает в Житомир в 22:10.
Напомним, поезд начал курсировать
с 1 июля. Стоимость билетов из Житомира в Одессу стартует от 169 грн за плацкарт. Билет в купе стоит от 243 грн, а в вагоне-люкс - от 559 грн.
Билеты можно приобрести в кассе вокзала или онлайн
.