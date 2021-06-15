«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезд Житомир-Одесса: цены и расписание

"Поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а к морю, в Одессу, - в 9:29. Обратно, из Одессы, будет отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10. Предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие", - информирует УЗ.