«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезд Житомир-Одесса: цены и расписание

"Укрзалізниця" открыла продажу билетов на ночной скорый поезд №132/131 Одесса-Житомир. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.
Расписание курсирования поезда несколько отличается от ранее анонсированного
. Он будет курсировать из Житомира с 1 июля через день по нечетным числам.
"Поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а к морю, в Одессу, - в 9:29. Обратно, из Одессы, будет отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10. Предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие", - информирует УЗ.
Житомир - Одесса
Одесса - Житомир
Стоимость билетов из Житомира в Одессу стартует от 169 грн
за плацкарт. Билет в купе стоит 427 грн
, а в вагоне-люкс - 987 грн
.
Билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести в кассе вокзала или онлайн
.