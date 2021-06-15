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«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезд Житомир-Одесса: цены и расписание

Сегодня, 08:58:20 1225 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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«Укрзалізниця» открыла продажу билетов на поезд Житомир-Одесса: цены и расписание

 "Укрзалізниця" открыла продажу билетов на ночной скорый поезд №132/131 Одесса-Житомир. Соответствующее сообщение размещено на сайте компании.

Расписание курсирования поезда несколько отличается от ранее анонсированного. Он будет курсировать из Житомира с 1 июля через день по нечетным числам.
 

"Поезд № 132/131 Одесса - Житомир будет отправляться из Житомира в 23:15, прибывать в Винницу в 2:12, а к морю, в Одессу, - в 9:29. Обратно, из Одессы, будет отправляться в 12:27, в Винницу прибывать в 19:25, и на конечной, в Житомире, поезд будет в 22:10. Предусмотрены остановки на станциях Козятин, Рахны, Вапнярка, Подольск и другие", - информирует УЗ.


Житомир - Одесса


Одесса - Житомир




Стоимость билетов из Житомира в Одессу стартует от 169 грн за плацкарт. Билет в купе стоит 427 грн, а в вагоне-люкс - 987 грн.

Билеты уже поступили в продажу, их можно приобрести в кассе вокзала или онлайн.






Тэги: Укрзалізниця, поезд, одесса, билеты, Житомир
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