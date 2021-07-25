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Мальчик упал с 10-метровой скалы в Древлянском парке в Коростене. ФОТО

Сегодня, 14:44:45 1150 0 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Мальчик упал с 10-метровой скалы в Древлянском парке в Коростене. ФОТО

 Вчера поздно вечером, 24 июля, 14-летний мальчик упал с 10-метровой скалы в Древлянском парке города Коростень. Об этом сообщает «Журнал Житомира» со ссылкой на пресс-службу Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Сообщение о том, что срочно необходима помощь спасателей в транспортировке травмированного ребенка поступило в Службу спасения в 23:06.

На месте происшествия спасатели выяснили, что 14-летний мальчик упал с высоты около 10 метров на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести. Медики скорой помощи не смогли самостоятельно до него добраться.

Бойцы ГСЧС, найдя обходной путь, спустились к травмированному подростка, положили его на медицинские носилки и транспортировали к карете скорой помощи. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения г. Коростень.

Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.  

Парк в Коростені

Парк Древлянський в Коростень фото
Парк Древлянський в Коростень фото
Парк Древлянський в Коростень фото
Парк Древлянський в Коростень фото
Парк Древлянський в Коростені
Парк Древлянський в Коростень фото
Тэги: несчастный случай, спасатели, дети, Коростень
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