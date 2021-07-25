Мальчик упал с 10-метровой скалы в Древлянском парке в Коростене. ФОТО

Вчера поздно вечером, 24 июля, 14-летний мальчик упал с 10-метровой скалы в Древлянском парке города Коростень. Об этом сообщает «Журнал Житомира
» со ссылкой на пресс-службу Управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.
Сообщение о том, что срочно необходима помощь спасателей в транспортировке травмированного ребенка поступило в Службу спасения в 23:06.
На месте происшествия спасатели выяснили, что 14-летний мальчик упал с высоты около 10 метров на каменный выступ скалы и получил травмы различной степени тяжести. Медики скорой помощи не смогли самостоятельно до него добраться.
Бойцы ГСЧС, найдя обходной путь, спустились к травмированному подростка, положили его на медицинские носилки и транспортировали к карете скорой помощи. Мальчика госпитализировали в травматологическое отделение медицинского учреждения г. Коростень.
Обстоятельства происшествия устанавливают правоохранители.
Парк в Коростені