Мінспорту вказало на некомпетентність керівництва обласної ради у кадрових призначеннях

Мінмолодьспорту не дало погодження Житомирській обласній раді на призначення Андрія Палагіна виконуючим обов’язки директора КУ “Житомирська школа вищої професійної майстерності”. Причина у невідповідності трудової діяльності.
23 липня облрада направила запит до міністерства щодо погодження кандидатури на посаду, хоча ще за два дні до того 21 липня голова облради Федоренко підписав кадрове розпорядження.
Документ від Мінмолодьспорту, де вказують на необхідність дотримання законодавства, є в розпорядженні “Першого житомирського
”.
“Звертаємо увагу на невідповідність трудової діяльності кандидата на посаду виконуючого обов’язки директора комунального закладу КУ “Житомирська обласна школа вищої професійної майстерності” Палагіна А.І. вимогам щодо наявності стажу роботи в організаціях фізкультурно-спортивної спрямованості…
Отже, призначення керівника закладу фізичної культури і спорту має відбуватися з дотриманням вимог чинного законодавства“, – йдеться у листі.
Джерело в облраді повідомляє, що в раді були впевнені у погодженні кандидатури Палагіна на керівника школи профмайстерності. Тому і документ про призначення в.о. директора був підписаний раніше, ніж отримано саме погодження.
Разом із тим у статуті школи профмайстерності вказані обов’язкові вимоги, відповідно до яких облрада може призначати керівника або в.о. керівника закладу – наявність стажу роботи в закладах фізичної культури та спорту не менше трьох років.
За інформацією ЗМІ, Палагін є кумом нардепа від Житомира Герасименка.
“У Ігоря немає недоліків. Він справжній друг, товариш… Ми разом вчилися, служили”
, – коментував Палагін про Герасименка.