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Главная » Новости » Житомир » Город » 2021 » Август » 13 » 14:52:24

Аэропорт «Житомир» принял первый международный рейс. ФОТО

Вчера, 14:52:24 1566 1 Читати українською мовою Ошибка?Ошибка в тексте?
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Аэропорт «Житомир» принял первый международный рейс. ФОТО

 В аэропорту "Житомир" пограничники совершили первое оформления самолета, прибывшего международным рейсом. Об этом сообщила Госпогранслужба.

"Первым самолетом, который приземлился в аэропорту, стал самолет общего назначения "Рiper Рa-31-350" рейсом из США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на борту было двое граждан Украины.

Самолет, который прилетел на житомирский международный аэродром, примет участие в Korolov Avia Fest.

Напомним, что новый пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" был открыт распоряжением Правительства от 30 июня этого года. Пункт пропуска для грузового и пассажирского воздушного сообщения имеет постоянный режим функционирования с круглосуточным временем работы.



Фото: ГПСУ
Тэги: Житомир, аэропорт, самолет
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Комментариев: 1
Marine
1 Руслана (Marine)   • 15:25:39, Вчера [Материал]

Первым был Владимир Васильев. Приятно.
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