Аэропорт «Житомир» принял первый международный рейс. ФОТО

В аэропорту "Житомир" пограничники совершили первое оформления самолета, прибывшего международным рейсом. Об этом сообщила Госпогранслужба
.
"Первым самолетом, который приземлился в аэропорту, стал самолет общего назначения "Рiper Рa-31-350" рейсом из США"
, - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту было двое граждан Украины.
Самолет, который прилетел на житомирский международный аэродром, примет участие в Korolov Avia Fest
.
Напомним, что новый пункт пропуска через государственную границу в аэропорту "Житомир" был открыт распоряжением Правительства от 30 июня этого года. Пункт пропуска
для грузового и пассажирского воздушного сообщения имеет постоянный режим функционирования с круглосуточным временем работы.
Фото: ГПСУ